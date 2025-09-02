Ter, 02 de Setembro

VIOLÊNCIA

Três pessoas morrem após tiroteio no Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife; um ficou ferido

Confusão teria começado dentro de casa

Hospital da Restauração, no RecifeHospital da Restauração, no Recife - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Um sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco, de 60 anos, o sobrinho dele e um outro homem morreram, durante um tiroteio, na madrugada da última segunda-feira (1º). O caso aconteceu no Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, quatro homens de 33, 38, 39 e 60 anos, foram feridos por disparos de arma de fogo durante uma discussão em uma residência, na Travessa Valdemar Falcão. Três deles (38, 39 e 60) não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. O sobrevivente está internado no Hospital da Restauração, bairro do Derby, centro do Recife.

O que diz a Polícia Civil de Pernambuco?
Ainda segundo a PCPE, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e triplo homicídio consumado. A corporação disse ainda que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.
 

