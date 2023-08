Três pessoas morrem após infecção por bactéria rara encontrada em ostras e que devora pele

A- A+

Três pessoas morreram e uma foi internada após uma severa infecção causada pela Vibrio vulnificus, uma rara bactéria que devora a pele —a qual pode ser encontrada em águas mornas e salobras ou em ostras cruas.

A causa da morte foi divulgada, na última quarta-feira (16), pelo governo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, onde aconteceu um dos incidentes.

Ocorridos também no estado de Connecticut, os casos da bactéria foram registrados após as vítimas consumirem ostras cruas de um restaurante. Outras foram infectadas após nadarem em localizações distintas na Baía de Long Island, uma ilha de Nova York.

O estado clínico da pessoa internada não foi divulgado. De acordo com o Departamento de Saúde Pública de Connecticut, as vítimas tinham entre 60 e 80 anos.

"Embora rara, a bactéria vibrio infelizmente chegou a esta região e pode ser extraordinariamente perigosa", disse a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em comunicado publicado pelo estado.

Hochul também recomendou aos residentes do estado que evitassem se alimentar de "mariscos crus ou mal cozidos que possam transportar a bactéria", além de proteger feridas abertas antes de entrar na água do mar, forma com a qual poderiam ser infectadas também.

Além da deterioração da pele, a vibriose (infecção causada pela bactéria Vibrio vulnificus) pode provocar sintomas como diarreia, cólicas estomacais, vômitos, febre, calafrios e está associada ao surgimento de úlceras. A exposição ao patógeno também pode resultar em infecções nos ouvidos, septicemia, quando uma inflamação se alastra por todo o corpo.

