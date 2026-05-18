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Internacional Três pessoas morrem em ataque a tiros em mesquita nos EUA; dois supostos agressores mortos As motivações deles ainda são desconhecidas. Mas, segundo a polícia, o caso é tratado por enquanto como um ataque islamofóbico

Um ataque a tiros no complexo de uma mesquita em San Diego, na Califórnia, deixou três vítimas fatais nesta segunda-feira (18), enquanto dois dos supostos atiradores foram encontrados mortos nas proximidades por ferimentos autoinfligidos, segundo a polícia.

As autoridades disseram que os serviços de resposta a emergências encontraram as vítimas do lado de fora do Centro Islâmico de San Diego, antes de localizar mais tarde os atiradores, de 19 e 17 anos, também mortos perto do local.

As motivações deles ainda são desconhecidas. Mas, segundo a polícia, o caso é tratado por enquanto como um ataque islamofóbico.

Dezenas de viaturas policiais estacionaram em uma rodovia perto do Centro Islâmico de San Diego, descrito em seu site como a maior mesquita do condado, e várias dezenas de agentes fortemente armados cercavam o local, segundo imagens de meios de comunicação locais.

De um helicóptero, outras imagens de televisão mostravam uma pessoa não identificada caída em uma poça de sangue.

"A ameaça no centro islâmico foi neutralizada", disse a polícia no X, após um breve período de confinamento, durante o qual as autoridades aconselharam os moradores a permanecerem em casa.

"Recebemos uma chamada sobre um atirador ativo no centro islâmico. Em um prazo de quatro minutos, os agentes chegaram ao local e observaram imediatamente três vítimas mortas em frente ao edifício", declarou aos jornalistas o chefe da Polícia de San Diego, Scott Wahl.

"Imediatamente começamos a nos mobilizar em resposta ao atirador ativo dentro da mesquita e da escola adjacente", acrescentou, assinalando que a polícia havia recebido chamadas sobre mais disparos nas proximidades.

Do lado de fora do centro islâmico, a polícia encontrou um veículo no meio da rua com os supostos atiradores mortos em seu interior.

"Neste momento, tudo indica que os suspeitos morreram por ferimentos de bala autoinfligidos. Nenhum agente disparou sua arma", disse Wahl.

"Situação terrível"

Por enquanto, as identidades das vítimas fatais e dos atiradores não foram divulgadas.

"Todas as crianças, os membros da equipe e os professores estão em segurança fora do centro islâmico", explicou em uma mensagem em vídeo um responsável pelo centro, o imã Taha Hassane.

"Nunca antes havíamos vivido uma tragédia como esta. E neste momento a única coisa que posso dizer é que enviamos nossas orações e nos solidarizamos com todas as famílias de nossa comunidade aqui", afirmou.

"É extremamente revoltante atacar um lugar de culto", acrescentou o imã.

O presidente Donald Trump classificou o ataque como uma "situação terrível".

"Recebi alguns relatórios preliminares, mas vamos voltar a isso e analisá-lo muito profundamente", disse a jornalistas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre o caso, segundo indicou seu gabinete de imprensa.

"Agradecemos às equipes de emergência no local que trabalham para proteger a comunidade e pedimos a todos que sigam as orientações das autoridades locais", afirmou em uma publicação no X.

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