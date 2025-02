A- A+

CHUVAS Três pessoas morreram vítimas das chuvas na RMR; duas no Recife e uma em Camaragibe

As chuvas intensas que atingem diversas regiões de Pernambuco nesta quarta-feira (5) fizeram três vítimas. Duas pessoas morreram no Recife e uma em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) no início da noite desta quarta.

Os dois corpos encontrados no Recife foram resgatados no bairro da Estância e na Boa Vista. Já a vítima de Camaragibe foi encontrada na Vila da Fábrica.

Resgate

Segundo o CBMPE, diversas ocorrências de resgate foram realizadas em Camaragibe, como atendimento a pessoas ilhadas e quedas de árvores.

Equipes extras foram designadas para atender o máximo de acionamentos e realizar o resgate das pessoas em situações de risco.

A Corporação segue realizando os atendimentos e reforça que as pessoas redobrem os cuidados. Em caso de emergência, a população pode acionar os Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.

