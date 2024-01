Três pessoas são encontradas mortas pela polícia em hotel nos Estados Unidos

A- A+

Duas pessoas foram assassinadas dentro de um motel no estado americano de Minnesota na noite desta segunda-feira. Segundo autoridades locais, uma outra pessoa, que também foi encontrada morta, teria sido a responsável pelo ataque. A polícia, no entanto, não confirmou onde o corpo do suspeito foi encontrado nem revelou qual teria sido a causa de sua morte.

A polícia da cidade de Kloquet, onde o crime ocorreu, afirmou, em um comunicado, que a área está isolada para que provas possam ser colhidas. De acordo com o portal Northern News Now, um funcionário do hotel Super 8, onde o crime ocorreu, ligou para o 911 (número de telefone para emergências nos EUA) relatando ter encontrado outro funcionário que parecia ter sido atacado.

Ainda segundo a publicação, ao chegarem ao local, os agentes encontraram "uma mulher de 22 anos com ferimento à bala". Ela chegou a ser levada ao hospital, mas morreu em decorrência lesões. Pouco tempo depois, um homem de 35 anos foi encontrado morto, com um ferimento de bala, dentro de um carro no estacionamento do hotel.





Em seguida, uma terceira pessoa foi achada em um veículo do lado de fora do hotel, já sem vida e com um disparo aparentemente feito pela própria vítima, ainda segundo autoridades citadas pelo Northern News Now. A arma do crime foi encontrada ao lado deste último corpo.

