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Tragédia Três pessoas são mortas em um bar na Baixada Fluminense Segundo testemunhas, entre as vítimas estaria um miliciano de Austin, em Nova Iguaçu

Três homens foram mortos em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira. Segundo o G1, o crime aconteceu no bar Espetinho do Babalu, na rua Coronel Monteiro de Barros, e o alvo seria um homem ligado à milícia da região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF).

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Ainda de acordo com o portal de notícias, testemunhas compartilharam que os tiros foram disparados por quatro homens armados que passaram pelo local em um carro.

Rafael Wilson Martins de Souza, de 43 anos, proprietário do bar, é uma das vítimas.

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