Em fuga da PM, trio com refém em carro colide em veículos parados em Boa Viagem e acaba preso

A Polícia Militar de Pernambuco (PM) abortou um sequestro em andamento na manhã desta terça-feira (5), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na ação, três pessoas foram presas por suspeita de participação no crime.



Segundo populares, que acionaram a corporação, o carro, do modelo Fiat Toro, pertencia à vítima, que foi assaltadada e então rendida e tomada como refém até ser libertada pelos agentes.

"No momento da denúncia, o carro passou pelos policiais e foi dado início ao acompanhamento, até que o veículo em fuga colidiu com carros estacionados, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira", descreveu a PM por meio de nota oficial.

Dois dos ocupantes foram presos no momento da abordagem, enquanto um terceiro tentou fugir com uma arma na mão e, "ao fazer menção de atirar nos policiais, foi dado o revide e acabou atingido na perna e no glúteo", explicou a PM.



O indivíduo foi encaminhado para a UPA da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, de onde seria transferido para o Hospital da Restauração, localizado no Derby, área central. Lá, o suspeito ficaria custodiado.

O proprietário do veículo, que foi feito refém, permaneceu dentro do carro até ser resgatado pelo efetivo. Mais informações devem ser fornecidas pela corporação por meio de entrevista coletiva de imprensa nesta terça.



