Três pessoas são socorridas após princípio de incêndio em copiadora no Recife

Um princípio de incêndio em uma das máquinas de uma copiadora localizada na Av. Dantas Barreto, no bairro de São José, área central do Recife, ocasionou no atendimento de pelo menos três pessoas. Todas do sexo masculino, elas auxiliaram na contenção do fogo no local.



Após inalação da fumaça, duas das vítimas foram conduzidas à policlínica de Afogados, na Zona Oeste, e a terceira seguiu para o Hospital da Restauração, no Derby.

O incêndio

Por volta das 16h desta segunda-feira (18), o Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar o incêndio, que teve uma das máquinas - uma prensa pneumática - atingida pelo fogo.



Três viaturas de combate a incêndio foram deslocadas para o local. Uma outra de resgate também foi acionada.

Apesar de controlado o incêndio pelos próprios funcionários da loja, com o uso de extintores, o local permaneceu tomado por fumaça, e a equipe de bombeitos realizou a técnica de ventilação.

A ocorrência foi encerrada no final da tarde desta segunda.

