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hantavírus Três pessoas seguem com sintomas em cruzeiro com surto de hantavírus após três mortes a bordo Navio holandês Hondius permanece isolado em Cabo Verde sem autorização para atracar, enquanto autoridades avaliam possível repatriação de passageiros e OMS acompanha o caso

Três pessoas seguem com sintomas a bordo do cruzeiro holandês Hondius, onde já foram registradas três mortes e pelo menos um caso confirmado de hantavírus, segundo informaram o Ministério da Saúde de Cabo Verde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta segunda-feira. A embarcação permanece isolada próximo ao porto da Praia, sem autorização para atracar.

O navio transporta 147 pessoas, entre passageiros e tripulação, e fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e as Ilhas Canárias. De acordo com as autoridades cabo-verdianas, os três pacientes sintomáticos foram avaliados por uma equipe médica e estão clinicamente estáveis.

“Deste total, três pessoas apresentam sintomas e foram devidamente avaliadas e assistidas por uma equipa de saúde, encontrando-se atualmente clinicamente estáveis”, informou o Ministério da Saúde em comunicado.

A embarcação, com pessoas de várias nacionalidades, segue parada à entrada do porto da capital cabo-verdiana e recebe assistência de profissionais de saúde equipados com fatos de proteção integral. Por precaução, as autoridades sanitárias decidiram impedir a atracação.

“Após avaliação técnica e epidemiológica, as autoridades sanitárias nacionais decidiram não autorizar a atracação no porto da Praia”, informou o ministério, acrescentando que a medida segue o Regulamento Sanitário Internacional com o objetivo de proteger a saúde pública.

O governo de Cabo Verde também afirmou que “a situação está sob controlo, não existindo, até ao momento, qualquer risco para a população em terra”.

Holanda articula repatriação e possível evacuação

As autoridades dos Países Baixos acompanham o caso e articulam uma operação para organizar a repatriação de pessoas com sintomas, enquanto Cabo Verde avalia a possibilidade de uma evacuação sanitária por via aérea com o uso de avião ambulância.

Segundo o Ministério da Saúde, uma articulação internacional tem permitido uma resposta rápida e segura, garantindo o acompanhamento clínico dos doentes e a preparação de medidas de precaução necessárias, incluindo uma eventual transferência aérea dos pacientes em observação.

A assistência médica está sendo realizada por uma equipe composta por médicos especialistas, enfermeiros e técnicos de laboratório. O Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, também foi preparado para eventual necessidade de cuidados diferenciados.

O trabalho é coordenado entre autoridades sanitárias e estruturas portuárias, com apoio da OMS, além da colaboração com os Países Baixos, país de origem da embarcação, e com o Reino Unido, de onde seria pelo menos uma das pessoas afetadas.

Em declarações à Associated Press (AP), a Oceanwide Expeditions, operadora do cruzeiro, informou que o corpo da terceira vítima ainda permanecia a bordo e que sua prioridade era garantir que dois tripulantes doentes recebessem assistência médica.

OMS diz que risco para a população é baixo

A Organização Mundial da Saúde afirmou estar atuando com urgência para apoiar a resposta ao evento sanitário a bordo do navio. Segundo a Reuters, a entidade informou que trabalha em coordenação com os países envolvidos para reforçar a assistência médica aos passageiros e à tripulação, além de apoiar evacuações, investigações epidemiológicas e a avaliação do risco sanitário.

Pelo menos um caso de hantavírus foi confirmado em laboratório, segundo a OMS. O hantavírus é um grupo raro de vírus geralmente associado a roedores e pode causar síndromes respiratórias graves.

Apesar disso, a organização afirmou que o risco para a população em geral permanece baixo e que não há necessidade de restrições de circulação ou viagens.

“Não há motivo para pânico nem para restrições de viagem”, afirmou o diretor regional da OMS para a Europa.

O Hondius entrou em águas cabo-verdianas no domingo, após passar pelo Atlântico Sul em uma rota turística de observação da vida selvagem em diversas ilhas. Desde então, o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades locais após uma notificação internacional sobre o surto respiratório com casos graves e mortes a bordo.

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