Depois de tiroteio, pistolas e munições são apreendidas na Penitenciária Barreto Campelo

A Penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, passou por uma varredura de quatro horas no sábado (25), das 15h às 19h, depois que um tiroteio ocorreu no local, na sexta-feira (24).

Da troca de tiros, dois presos saíram feridos, ambos de 35 anos.

As buscas dentro do presídio foram comandadas pelo Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco, que contaram com o apoio de policiais penais de várias unidades prisionais e do Grupo de Operações e Segurança-GOS.

Três pistolas da marca Taurus foram encontradas, bem como 16 facas industriais, munições, carregadores das armas e mais.

Facas apreendidas na penitenciária | Foto: Sinpolpenpe/Divulgação

Confira a lista completa do material apreendido:

16 ( dezesseis) Facas Industriais;

47g (quarenta e sete)gramas de substância aparentemente crack;

236( duzentos e trinta e seis) gramas de Substância aparentemente maconha;

156 (cento e cinquenta e seis) big bigs de substânciaaparentemente maconha;

02 (duas ) Balanças de precisão;

08 (oito) munições cal.380;

43(quarenta e três ) munições cal.40;

01( uma) Pistola cal.380, modelo Taurus, numeração raspada;

01(uma) Pistola cal. .40, modelo Taurus,n°SDT98034;

01(uma) Pistola cal. .40 modelo Taurus ,n°SAN20502;

02 (dois ) Carregadores de pistola cal.380

04 (quatro) Carregadores de pistola cal.40

Histórico

Nos últimos meses, a Penitenciária Professor Barreto Campelo vivencia conflitos. No último deles, no dia 3 de março deste ano, um detento de 32 anos, identificado como Eduardo Pereira Canha Júnior, foi morto a tiros.

O preso teria sido assassinado por um outro detento.

