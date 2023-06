A- A+

Recife Três policiais militares são presos em flagrante por furtarem homem em terminal de ônibus no Recife Policiais eram lotados no 19º BPM, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife

Três policiais militares foram presos em flagrante após furtarem dinheiro de um homem, no terminal de ônibus da UR2/Ibura, na Zona Sul do Recife. Prisão ocorreu nessa quarta-feira (28).



O homem, de nome e idade não divulgados, esteve na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para denunciar os agentes públicos de segurança.



No local, a vítima informou que três policiais do Grupamento de Apoio Tático Itinerante (Gati) furtaram seu dinheiro durante uma abordagem ocorrida na manhã da quarta.

A SDS informou que, pela descrição de hora e local do fato narrado pelo homem, foi possível identificar os militares, que eram lotados no 19º BPM, no bairro do Pina, na Zona Sul da capital.



O Grupo de Ações Táticas Correicionais (GTAC) foi até o batalhão e, ao fazer revistas, encontrou com os militares uma quantia de quase R$ 5 mil em espécie, 100 pedras de crack, além de maconha e 50 papelotes de cocaína.



Os três policiais militares envolvidos, que também não tiveram os nomes divulgados, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde foram autuados em flagrante, segundo informou a SDS-PE.

