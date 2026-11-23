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Internacional Três pontos para entender o conflito envolvendo uma mineradora canadense no Panamá A mina foi fechada em 2023 e respondia por 75% das exportações e 5% do PIB panamenho, além de gerar cerca de 7 mil empregos diretos e 30 mil indiretos

O governo panamenho e a mineradora canadense First Quantum Minerals iniciaram nesta segunda-feira (23) negociações para reativar a maior mina de cobre a céu aberto da América Central, em meio à rejeição de ambientalistas e ao apoio de setores econômicos.

A mina foi fechada em 2023 porque a Suprema Corte de Justiça decidiu que o contrato de concessão, com vigência prevista até 2043, violava a Constituição por apresentar irregularidades na licitação, descumprir normas ambientais, não consultar as comunidades e colocar a empresa acima do interesse público.

Os ministros do Comércio, da Economia e do Meio Ambiente se reuniram com representantes da mineradora para estabelecer as bases da negociação, segundo um comunicado oficial.

Desde que o presidente do país, José Raúl Mulino, anunciou, há uma semana, sua decisão de buscar um acordo com a mineradora, houve pequenos protestos. Em 2023, foram manifestações em massa.

Veja três pontos para entender o conflito:

O que está em jogo

A mina respondia por 75% das exportações e 5% do PIB panamenho, além de gerar cerca de 7 mil empregos diretos e 30 mil indiretos.

Tanto o governo quanto os empresários consideram a extração de cobre indispensável para impulsionar a economia, as receitas estatais e o emprego em um país com uma taxa de subemprego de 45%.

"A crescente demanda mundial por cobre o torna um recurso estratégico e fortalece nossa posição", disse Mulino. O preço médio desse metal gira em torno de 13 mil dólares (cerca de R$ 77,6 mil) por tonelada no mercado internacional.

Mas os ambientalistas denunciam que está em jogo a preservação das bacias hidrográficas e da biodiversidade, ameaçada pelo uso de metais pesados, como mercúrio, arsênio e chumbo, e de produtos químicos no processamento do minério.

Donoso, na província caribenha de Colón, onde fica a jazida, faz parte do Corredor Biológico Mesoamericano, uma faixa de floresta com áreas protegidas que se estende do sul do México até o Panamá, alertou Ricardo Wong, da União Internacional para a Conservação da Natureza.

"Eles levam a riqueza e nós ficamos com os danos à água, ao solo e com a perda de florestas e espécies", afirmou à AFP a ambientalista Raisa Banfield.

As opções legais

Mulino garantiu que a mina não será reativada com outro contrato de concessão. Assim, o governo evitaria descumprir a moratória declarada em 2023, paralelamente à decisão judicial, que proíbe novas concessões para pesquisa e extração de metais.

Também não será possível operar sob o mesmo contrato, declarado inconstitucional. Sem dar detalhes, o presidente disse que será avaliada uma nova "forma jurídica" para reativar as operações.

O presidente da Câmara de Mineração, Severo Sousa, e o advogado Harley Mitchell, especialista em questões ambientais, apontaram à AFP três possíveis caminhos legais para o Estado: assumir as operações, contratar a empresa como prestadora de serviços ou formar uma parceria público-privada.

Os opositores à mina alegam que sua reabertura não tem respaldo jurídico, pois, segundo eles, a Corte invalidou tanto o contrato quanto a concessão.

Em comunicado, a empresa afirmou que apoiará um acordo que proporcione "estabilidade a longo prazo" e se comprometeu a respeitar o meio ambiente e as leis panamenhas.

O governo promete buscar o "máximo benefício" econômico para o país, enquanto procura, a longo prazo, um "fechamento" ordenado das operações, embora não diga quando.

Os riscos

Além do impacto na produção e nas exportações, o Panamá enfrenta reivindicações de 27 bilhões de dólares (cerca de R$ 161,2 bilhões, ou 30% do PIB), mas a First Quantum suspendeu o litígio à espera de um acordo de reativação.

"Estaríamos tirando um peso das costas ao eliminar a grande ameaça das arbitragens", afirmou Sousa. Segundo ele, se o Panamá perder, "duas gerações pagariam" a conta.

O processo de fechamento levaria até duas décadas e custaria cerca de 3,4 bilhões de dólares (R$ 20,3 bilhões, quase 10% do orçamento de 2026), segundo o governo.

Manter a mina fechada também representaria um duro golpe para o emprego, embora a população esteja dividida.

Para Ilka Camargo, ex-trabalhadora da mina, o anúncio de uma possível retomada das operações "é animador para as mais de 40 mil famílias" que, como a sua, ficaram "à deriva".

Se a mina reabrir, o governo corre o risco de uma explosão social: em 2023, os protestos contra a mineração deixaram cinco mortos, mais de 500 detidos e prejuízos milionários.

Leysi Rodríguez, do movimento camponês de Donoso, apoia os ambientalistas, que não acreditam quando Mulino garante que a mina terá "controles rigorosos" de proteção ambiental.

Para Wong, não há como evitar a ruptura da "conexão hemisférica de toda a fauna terrestre" no corredor biológico.

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