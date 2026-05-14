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Julgamento Três réus são condenados a pena de 30 anos e 4 meses de reclusão pelo latrocínio do sushiman O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 22h30, na Avenida Martins de Barros, em frente ao Fórum Thomaz de Aquino, bairro de Santo Antônio, no Recife

A 5ª Vara Criminal da Capital publicou na última quarta-feira (13) a decisão da condenação dos réus Michel Leandro da Silva, Moises de Lima Silva Filho e Manoel Joaquim da Silva Neto com pena definitiva de 30 anos e quatro meses de reclusão pelo latrocínio do sushiman Michel Jung Batista Lourenço Junior

Além da pena privativa de liberdade que terá regime inicial fechado, os três réus foram condenados a pena pecuniária de 90 dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo legal.

Entenda

O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 22h30, na Avenida Martins de Barros, em frente ao Fórum Thomaz de Aquino, bairro de Santo Antônio, no Recife.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), os três acusados abordaram a vítima para assaltá-la. Os criminosos roubaram a carteira e um aparelho celular da vítima, que morreu após ser esfaqueada.

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