Três suspeitos de tráfico de drogas morrem após operação policial em Porto de Galinhas

Três homens suspeitos de traficar drogas em Porto de Galinhas, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, morreram em decorrência de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu na noite deste sábado (18), quando policiais militares do 18º BPM realizavam uma operação na comunidade Salinas e, de acordo com a corporação, foram recebidos a bala pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi realizada após o recebimento de várias denúncias de tráfico de drogas na região. As três vítimas, sendo dois com 21 anos e um com 27 anos, também estariam, segundo relatos de testemunhas, exibindo armas de fogo na rua Betel, na comunidade Salinas.

Ao chegar no local indicado, a polícia se deparou com alguns suspeitos na rua. Quando perceberam a presença das viaturas, segundo a Polícia Militar, os traficantes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o efetivo, que revidou a agressão. Após a troca de tiros, alguns conseguiram fugir e três ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Carozita Brito, onde não resistiram aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas sendo uma do calibre 9 mm e outra 380; várias munições dos dois calibre; quatro carregadores de pistola; 179g de maconha; 102 pinos de cocaína e 140 pedras de crack. Também foram recolhidos dois rádios de comunicação; uma base de carregador de rádio e dois celulares.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, na madrugada deste domingo. "As investigações seguem até esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil.

