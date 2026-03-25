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Recife Três viaturas da Polícia Civil de Pernambuco colidem na BR-232 De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 6h30, ocorreu um engavetamento no quilômetro sete da rodovia sentido capital

Três caminhonetes da Polícia Civil de Pernambuco se envolveram em uma colisão na manhã desta quarta-feira (25), na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 6h30, ocorreu um engavetamento no quilômetro sete da rodovia sentido capital pernambucana.



Três caminhonetes da Polícia Civil colidiram, mas ninguém ficou ferido, segundo informou a corporação.

Os motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou uso de bebida alcóolica.



Equipes da PRF foram enviadas ao local para orientar o trânsito. A via foi totalmente liberada às 8h50.

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