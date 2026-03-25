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Recife

Três viaturas da Polícia Civil de Pernambuco colidem na BR-232

De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 6h30, ocorreu um engavetamento no quilômetro sete da rodovia sentido capital

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Motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou uso de bebida alcóolicaMotoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou uso de bebida alcóolica - Foto: PRF/Divulgação

Três caminhonetes da Polícia Civil de Pernambuco se envolveram em uma colisão na manhã desta quarta-feira (25), na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 6h30, ocorreu um engavetamento no quilômetro sete da rodovia sentido capital pernambucana.

Três caminhonetes da Polícia Civil colidiram, mas ninguém ficou ferido, segundo informou a corporação.

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Os motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado não apontou uso de bebida alcóolica.

Equipes da PRF foram enviadas ao local para orientar o trânsito. A via foi totalmente liberada às 8h50.

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