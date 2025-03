A- A+

zendesk relate Trevor Noah confia no poder das perguntas e vê IA com otimismo, mas fala em "proteger trabalhadores" Comediante e apresentador sul-africano foi convidado do Zendesk Relate 2025 para conversa com o CTO da empresa, Adrian McDermott

Trevor Noah vê as novas tecnologias com otimismo, mas não menos criticidade. O comediante sul-africano foi convidado para uma conversa no Zendesk Relate 2025, que ocorreu em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

Na quarta-feira (26), ele participou de painel “Insights sobre conexão e resiliência”, mediado pelo chief technology officer (CTO) da empresa, Adrian McDermott.

Com boas doses de bom humor, os dois levaram ao palco principal do evento uma discussão importante e atual sobre os rumos da inteligência artificial (IA) e de outras tecnologias digitais.

Questionador por natureza, não à toa Travor foi nomeado para o inédito cargo de chief questions officer da gigante Microsoft.

Conversa foi conduzida pelo CTO da Zendesk, Adrian McDermott | Foto: Zendesk/Divulgação

“Eu adoro engenharia, adoro tecnologia, adoro esse casamento entre ideias. Tudo o que eu faço é fazer perguntas, porque nem sempre eu tenho as respostas. Na verdade, na maioria das vezes, eu não tenho as respostas, e eu acho que a pergunta certa te coloca no caminho para conseguir a resposta que você quer”, explicou.

Trevor disse acreditar que a IA pode encurtar o caminho quanto às respostas que as pessoas esperam dos serviços, mas mais do que isso.

Para ele, a IA pode, ainda, organizar possibilidades de interação humana, e comentou que pensa no uso, por exemplo, para organizar a sua agenda e conseguir encontrar as pessoas queridas a partir do tempo que tem.

Esses encontros, segundo o comediante, também ajudam na construção do ser humano. As redes sociais e outras tecnologias potencializaram alguns abismos e distâncias, mas Travor acredita que é muito por causa da mudança de comportamento da sociedade.

Ele comenta que, nos Estados Unidos, alguns jovens não podem ir para a rua sozinhos, e, à medida em que se aumenta essa falta de interação entre os humanos, abre-se espaço para o isolamento, para o crescimento da comunicação apenas via redes sociais.

Noah falou sobre empresas protegerem seus trabalhadores | Foto: Zendesk/Divulgação

Ainda sobre o uso de inteligência artificial quando se fala em mercado de trabalho, Noah disse achar importante que as empresas protejam os seus trabalhadores.

“Toda empresa que pensa no futuro, que pensa grande, pensará em proteger os trabalhadores, não necessariamente os empregos, porque entenderão que, a longo prazo, essa será a chave para seu sucesso e seus objetivos de longo prazo”, sentenciou.

A fala parece embalada pela preocupação da maioria dos trabalhadores quando se fala em IA, que é: eu vou perder o meu emprego para esta tecnologia?

Porque uma coisa é fato: nem sempre a tecnologia cumpre o que promete. E Noah diz que tem um exercício que gosta de fazer para ver como as determinadas inovações eram tratadas quando foram lançadas e como seus usos se refletem agora.

“Uma das minhas coisas favoritas para ler é de quando o computador estava apenas se tornando uma coisa. Eles disseram, no ano de 1990, ‘as pessoas trabalharão cinco horas por semana por causa do computador’”, contou, arrancando risadas da plateia. "E eu fico, nossa, aconteceu o oposto. Sabe? Você deveria estar tipo, agora você pode fazer todas as suas mensagens em um dia. É o futuro, e é, mas agora você faz mais mensagens em um dia. Então eu adoraria, adoraria ver onde a IA vai nos levar, não apenas em nossa produtividade, mas em nossa expressão de ser humano", finalizou.

O humor precisa da vida real

De 2015 a 2022, Travor Noah apresentou o The Daily Show, da Comedy Central. Ainda é autor do best-seller “Born a Crime: Stories from a South African Childhood (2016)”. Produziu, também, especiais de humor para a Netflix, e, hoje, aos 41 anos, é apresentador do podcast “What Now?”.

Todo o currículo foi construído com o talento desenvolvido a partir de percepções que ele disse trazer das “fricções” da vida, das relações.

Ele disse, sempre que pode, usa os serviços de atendimento ao cliente por telefone e se diverte com as reações que vêm de atendentes.

É de inspirações vindas desses e de outros contatos que ele articula e produz o seu humor, reconhecido pelo refinamento e inteligência.

Zendesk Relate 2025

O evento anual da Zendesk, o Relate 2025, aconteceu em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, de 25 a 27 de março. O evento reuniu líderes da empresa e lideranças mundiais para falar sobre o futuro do atendimento ao cliente, criatividade, liderança e mais.

E edição 2026 já está marcada para acontecer de 18 a 20 de maio, em Denver, no Colorado.

*A jornalista viajou a convite da Zendesk

