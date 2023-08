Treze jihadistas morrem em bombardeios na Síria, diz ONG

A- A+

Pelo menos 13 combatentes jihadistas antirregime morreram na madrugada de domingo para segunda-feira (21) por bombardeios aéreos russos no último grande bastião rebelde do noroeste da Síria, indicou uma ONG.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), "aviões de combate russos realizaram bombardeios aéreos na periferia oeste da cidade de Idlib, contra uma base militar do Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)".

"Pelo menos 13 combatentes, sírios e não sírios", desse grupo jihadista morreram, disse Rami Abdel Rahman, diretor da OSDH, elevando o balanço anterior de oito mortos.

Vários outros combatentes ficaram feridos, de acordo com esta ONG com sede no Reino Unido, que dispõe de uma vasta rede de informantes na Síria.

A Rússia é a principal apoiadora do presidente Bashar Al-Assad e intervém militarmente na Síria desde 2015.

O grupo Hay'at Tahrir al-Sham frequentemente realiza ataques contra as forças do regime sírio no noroeste do país.

O último bastião da oposição armada ao regime compreende uma grande parte da província de Idlib e territórios limítrofes das províncias de Aleppo, Hama e Latakia.

O Hay'at Tahrir al-Sham, que surgiu do ex-braço local da Al-Qaeda, é o principal grupo ativo nesses territórios, onde estão presentes outras facções rebeldes menos influentes, apoiadas em diversos níveis pela Turquia.

A região de Idlib está sob um cessar-fogo negociado pela Rússia e Turquia após uma ofensiva do regime em março de 2020.

Veja também

Plano de saúde Plano de saúde terá que pagar R$ 1 milhão por descumprir liminar