Tragédia
Treze mortos em explosão em complexo de gás no Catar
Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro catari da energia, Saad al-Kaabi, em entrevista coletiva
Esta imagem capturada de um vídeo da AFPTV de 21 de junho de 2026 mostra uma explosão na zona industrial de Ras Laffan, no Catar, sede do maior centro de gás natural liquefeito do mundo, como resultado de um "incidente técnico" - Foto: AFPTV / AFP
Treze pessoas, de nacionalidade indiana e paquistanesa, morreram e outras 66 ficaram feridas em uma explosão em um complexo de gás no Catar, informou nesta segunda-feira (22) o ministro catari da Energia, Saad al-Kaabi.
Leia também
• Pais de Oliver Tree quebram silêncio após tragédia no RJ e recebem apoio nas redes
• Tragédia aérea que vitimou cantor, DJ e influenciador ganha destaque na imprensa internacional
• Super El Niño: especialistas fazem simulações sobre fenômeno que assusta quem viveu tragédia
Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro em entrevista coletiva.