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Tragédia

Treze mortos em explosão em complexo de gás no Catar

Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro catari da energia, Saad al-Kaabi, em entrevista coletiva

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Esta imagem capturada de um vídeo da AFPTV de 21 de junho de 2026 mostra uma explosão na zona industrial de Ras Laffan, no Catar, sede do maior centro de gás natural liquefeito do mundo, como resultado de um "incidente técnico"Esta imagem capturada de um vídeo da AFPTV de 21 de junho de 2026 mostra uma explosão na zona industrial de Ras Laffan, no Catar, sede do maior centro de gás natural liquefeito do mundo, como resultado de um "incidente técnico" - Foto: AFPTV / AFP

Treze pessoas, de nacionalidade indiana e paquistanesa, morreram e outras 66 ficaram feridas em uma explosão em um complexo de gás no Catar, informou nesta segunda-feira (22) o ministro catari da Energia, Saad al-Kaabi.

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Trata-se de um "acidente e não de sabotagem ou de um ato hostil" e "não afetará em nada nossas exportações para o resto do mundo", acrescentou o ministro em entrevista coletiva.

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