Treze pessoas morrem após colisão entre van e caminhão na China
Órgão informou, em publicação na plataforma Weibo, que a van "colidiu com a traseira de um caminhão semirreboque que trafegava à sua frente" na rodovia G40, por volta das 2h40 no horário local
Uma van superlotada colidiu com um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 28, deixando 13 mortos e três feridos na cidade de Nanyang, na região centro-leste da China.
A van tinha capacidade para nove passageiros, mas transportava 16 pessoas, segundo o Departamento de Gestão de Tráfego do Ministério da Segurança Pública da China.
Leia também
• Fim da 6x1: exigência de pelo menos duas folgas por semana foge do padrão internacional, diz estudo
• Sob pressão dos EUA, Cuba recorre à comunidade internacional na ONU
• Internacional entrega à CBF pedido de reconhecimento do título do Brasileirão de 2005
O órgão informou, em publicação na plataforma Weibo, que a van "colidiu com a traseira de um caminhão semirreboque que trafegava à sua frente" na rodovia G40, por volta das 2h40 no horário local.
O Ministério da Segurança Pública da China afirmou que "dava grande importância" ao acidente e "enviou imediatamente um grupo de trabalho a Nanyang, liderado por um funcionário do Departamento de Gestão de Tráfego, para coordenar a investigação e as ações de controle".