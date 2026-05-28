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Tragédia

Treze pessoas morrem após colisão entre van e caminhão na China

Órgão informou, em publicação na plataforma Weibo, que a van "colidiu com a traseira de um caminhão semirreboque que trafegava à sua frente" na rodovia G40, por volta das 2h40 no horário local

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Acidente na rodovia G40, na cidade de Nanyang, deixa diversos mortos na ChinaAcidente na rodovia G40, na cidade de Nanyang, deixa diversos mortos na China - Foto: Reprodução / Xinhua News

Uma van superlotada colidiu com um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 28, deixando 13 mortos e três feridos na cidade de Nanyang, na região centro-leste da China.

A van tinha capacidade para nove passageiros, mas transportava 16 pessoas, segundo o Departamento de Gestão de Tráfego do Ministério da Segurança Pública da China.

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O órgão informou, em publicação na plataforma Weibo, que a van "colidiu com a traseira de um caminhão semirreboque que trafegava à sua frente" na rodovia G40, por volta das 2h40 no horário local.

O Ministério da Segurança Pública da China afirmou que "dava grande importância" ao acidente e "enviou imediatamente um grupo de trabalho a Nanyang, liderado por um funcionário do Departamento de Gestão de Tráfego, para coordenar a investigação e as ações de controle".

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