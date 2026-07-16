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Internacional

Tribunal confirma julgamento da esposa do primeiro-ministro espanhol

O processo é por tráfico de influência e desvio de recursos

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O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez (E) de mãos dadas com sua esposa Begoña Gómez O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez (E) de mãos dadas com sua esposa Begoña Gómez  - Foto: Cristina Quicler / AFP

Um tribunal de apelações espanhol confirmou, nesta quinta-feira (16), que a esposa do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, será julgada por tráfico de influência e desvio de recursos, embora a tenha absolvido de uma terceira acusação e revogado a proibição de sair do país.

A Audiência Provincial de Madri respondeu a vários recursos interpostos por Begoña Gómez, que será julgada por um júri popular em data ainda a ser definida, conforme solicitado pelo juiz que a investigou durante dois anos, segundo a decisão judicial consultada pela AFP.

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Este é um dos vários casos em uma série de escândalos jurídicos que envolvem a família e associados do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, e que ameaçam a sobrevivência de seu frágil governo minoritário.

O caso de sua esposa gira em torno da criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madri, da qual ela era co-diretora, e do suposto uso de fundos públicos e conexões pessoais para promover interesses privados.

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