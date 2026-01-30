Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DECISÃO JUDICIAL

Tribunal da Espanha ordena que freiras desocupem convento

As religiosas foram acusadas de pertencer a uma seita ligada ao sedevacanismo

Reportar Erro
Nove freiras da Ordem de Santa Clara se separaram do Vaticano em maio de 2024Nove freiras da Ordem de Santa Clara se separaram do Vaticano em maio de 2024 - Foto: Freepik

Um tribunal da Espanha negou um recurso apresentado por um grupo de freiras excomungadas que se uniram a uma seita, e ordenou que elas deixem seu convento, confirmando a desocupação do local, informou a arquidiocese nesta sexta-feira (30).

Nove freiras da Ordem de Santa Clara se separaram do Vaticano em maio de 2024, devido a uma disputa de propriedade e a divergências doutrinárias, um caso que chamou a atenção na Espanha.

Leia também

• Sarah Mullally é confirmada como primeira mulher líder da Igreja Anglicana

• Papa Leão XIV recebe camisa do Sport; confira vídeo

• Padre de 103 anos morre durante reza da Ave Maria em igreja do Rio de Janeiro

A Arquidiocese de Burgos pediu que as freiras deixassem um convento do século XV localizado na cidade de Belorado, alegando que elas não tinham o direito de permanecer no local após a excomunhão. Mas as freiras ali ficaram, mesmo após um tribunal ordenar a sua saída, no ano passado.

Elas afirmaram que o convento lhes pertencia e recorreram da decisão.

A Arquidiocese de Burgos informou em comunicado que havia recebido uma sentença de um tribunal superior que rejeitava o argumento das freiras. A propriedade é uma "pessoa jurídica sujeita ao Direito Canônico", enquanto "a propriedade dos bens do Mosteiro é da pessoa jurídica, e não das freiras que o habitam", diz a nota, citando a sentença.

As religiosas foram acusadas de pertencer a uma seita ligada ao sedevacanismo, movimento que considera hereges todos os papas que sucederam Pio XII (1939-1958).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter