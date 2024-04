Tribunal da Romênia dá sinal verde para julgamento de influencer Andrew Tate por tráfico humano

A- A+

Um tribunal da Romênia deu sinal verde nesta sexta-feira (26) para o início do julgamento do influenciador e ex-lutador Andrew Tate, de 37 anos, por tráfico humano. A decisão ocorre dez meses depois de Andrew, seu irmão, Tristan, de 35 anos, e duas mulheres romenas terem sido indiciados por suspeita de formação de organização criminosa para explorar sexualmente mulheres, o que eles negam.

O Tribunal de Bucareste afirmou que "estabeleceu a legalidade da administração de provas e da execução de atos pelas autoridades de ação penal e ordena o início do julgamento". A equipe jurídica dos irmãos afirmou que os acusados entraram com recurso contra a decisão, classificando-a como "ilegal". Ainda não há uma data definida para o início das audiências.

Os irmãos Tate são acusados de terem formado uma organização criminosa no início de 2021 na Roménia, nos EUA e no Reino Unido para explorar sexualmente mulheres. Eles são suspeitos de coagir as vítimas a trabalhos forçados e atos pornográficos em troca de "benefícios financeiros substanciais". Foram presos no final de 2022 e passaram três meses detidos em Bucareste para evitar que fugissem ou adulterassem as provas. Em junho de 2023, foram indiciados e, desde então, não foram autorizados a sair da Romênia.

No mês passado, Andrew e Tristan foram temporariamente detidos na Romênia em um caso separado, referentes às alegações de agressão sexual e exploração de pessoas em um caso britânico datado de 2012-2015. Um mandado de prisão foi emitido pelas autoridades britânicas, e a ordem resultou de “uma investigação em curso sobre alegações de violação e tráfico de seres humanos”, depois de queixas terem sido apresentadas por várias mulheres no Reino Unido, afirmou a força.

Um juiz romeno ordenou que os irmãos Tate fossem extraditados para o Reino Unido para enfrentar as acusações, mas somente após a conclusão do julgamento que enfrentam na Romênia. O tráfico de adultos e estupro podem acarretar em até dez anos de prisão.

''Conspiração política'' e misoginia

Andrew Tate nasceu nos Estados Unidos, cresceu com a mãe e o irmão no Reino Unido e vive na Romênia há vários anos. Ficou conhecido em 2016 por sua participação no programa Big Brother britânico, do qual foi eliminado após a publicação de um vídeo em que ele aparecia agredindo uma mulher.

Logo após o episódio, ele se voltou para as redes sociais para promover seus pontos de vista machistas. Dando dicas sobre como ser bem-sucedido, juntamente com máximas misóginas e, às vezes, violentas, os vídeos de Tate o tornaram um dos influenciadores mais conhecidos do mundo.

Ele já foi banido de outras redes sociais por expressar pontos de vista misóginos e por promover discurso de ódio. No X (antigo Twitter), onde acumulou mais de nove milhões de seguidores, chamou a atenção ao comparar mulheres a cães e dizer que elas deveriam “assumir a responsabilidade” por agressões sexuais.

O réu afirmou várias vezes que os promotores da Romênia não têm evidências contra ele, e que há uma espécie de “conspiração política” para silenciá-lo.

