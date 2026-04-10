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Crime Tribunal da Suécia julga homem acusado de prostituir a esposa com 120 pessoas "Ele é acusado de exploração sexual agravada. Ele orquestrou a operação para forçar sua parceira, que mais tarde se tornou sua esposa, à prostituição"

Um homem de 62 anos compareceu a um tribunal sueco nesta sexta-feira (10), acusado de exploração sexual prejuízo e estupros por estudar explorar sua esposa em situação de vulnerabilidade, forçando-a a se prostituir com aproximadamente 120 homens.

O acusado, um suposto ex-membro do clube de motociclistas Hell's Angels, negou as acusações. Ele foi preso em outubro, após sua esposa denunciá-lo à polícia no norte do país.

O réu chegou ao tribunal usando uma camisa xadrez cinza e exibindo uma tatuagem perto do olho. Ele parecia calmo enquanto a promotora Ida Annerstedt lia as acusações.

A vítima não estava presente, mas acompanhou o processo remotamente por videoconferência. No entanto, apenas seu advogado apareceu na tela para proteger seu anonimato.

Após a leitura das acusações, o julgamento foi encerrado.

O réu é suspeito de ter lucrado durante anos enviando sua esposa "a prática de atos sexuais", segundo a acusação.

“Ele é acusado de exploração sexual agravada. Ele orquestrou a operação para forçar sua parceira, que mais tarde se tornou sua esposa, à prostituição”, disse Annerstedt à AFP durante uma pausa.



"Exploração implacável"

Ele é acusado de publicar anúncios online, marcar encontros e monitorar e coagir sua parceira a ter relações sexuais, que então anunciou na internet para atrair mais clientes.

A promotora falou sobre essas ações como "exploração implacável".

De acordo com a lei sueca sobre prostituição, vender serviços sexuais não é ilegal, mas pagar por eles ou facilitar sua oferta é.

Segundo a acusação, a mulher estava em uma “situação de vulnerabilidade”.

“Ele se aproveitou da situação dela, pois ela estava sob o efeito de drogas e álcool e porque tinha muito medo dele”, disse a promotora à AFP, observando que o acusado também está sendo processado por suspeitas de ameaças e agressões.

Segundo a acusação, ele teria lucrado mais de 500.000 coroas suecas (54.000 dólares ou 274.400 reais) explorando sexualmente sua parceira.

O homem também foi acusado de exploração sexual agravada e oito estupros, um deles entre sua esposa e um cliente.

As outras sete acusações referem-se a diversos incidentes em que uma mulher foi forçada a praticar atos sexuais consigo mesma em vídeos publicados na internet, o que, segundo a lei sueca, configura estupro.

Além disso, o acusado processa acusações de quatro tentativas de estupro e quatro agressões.



"Certos limites"

Annerstedt disse à AFP que a mulher "em certa medida ocorre com a prostituição".

No entanto, ela se opôs à venda de seus serviços sexuais para determinadas pessoas ou sob determinadas circunstâncias.

"Ela havia estabelecido certos limites. Quando ele não os respeitou, quando agrediu fisicamente depois que ela disse 'não', essas situações que configuram acusações de tentativa de estupro ou estupro", explicou a promotora.

Ela acrescentou que cerca de 120 pessoas são suspeitas de terem comprado serviços sexuais, das quais 26 foram indiciadas, segundo a imprensa sueca.

O processo, que começou sexta-feira, começa com o julgamento das acusações contra o marido. Os demais réus compareceram em datas posteriores.

Os supostos eventos ocorreram entre 11 de agosto de 2022 e 21 de outubro de 2025.

Martina Michaelsdotter, advogada do réu, disse à AFP que seu cliente nega as acusações.

“Ele admitiu ter participado, em certa medida, da atividade do denunciante”, afirmou a advogada, acrescentando que seu cliente insiste que “não a facilitou” e que não houve pressão nem violência.

“Ele prestou ajuda em questões técnicas e administrativas”, afirmou Michaelsdotter.

O caso gerou grande comoção na Suécia e alguns o compararam ao de Dominique Pelicot, condenado em dezembro de 2024 na França a 20 anos de prisão por drogar sua esposa, Gisèle, para estuprá-la e permitir que quantidades estranhas fizeram o mesmo entre 2011 e 2020.

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