TJPE apresenta programação da 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa; confira a agenda

Teve início, nesta segunda-feira (4), a 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no Auditório Desembargador Nildo Nery, da Escola Judicial do Tribunal (Esmape), na Ilha de Joana Bezerra, região central no Recife. O evento, que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os tribunais estaduais do País, acontece até a próxima sexta-feira (8).

A abertura oficial em Pernambuco foi realizada pela coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e vice-diretora da Esmape, a desembargadora Daisy Andrade Pereira. O objetivo da campanha é ampliar a efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, dando agilidade ao andamento de processos que envolvem a violência de gênero no Judiciário nacional, bem como apresentar projetos e iniciativas de conscientização sobre a temática.



"A violência doméstica contra a mulher representa um grande dano contra o tecido social e familiar e é desencadeada por inúmeros gatilhos internos e externos. Percebe-se cada vez mais a necessidade de uma abordagem que seja capaz de identificar as necessidades da sociedade na construção de respostas eficientes", afirmou a desembargadora Daisy Andrade Pereira.

O evento de abertura contou com o seminário "A Relação entre o abandono dos lares com a violência doméstica ao diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA)", ministrado pelo advogado, professor e ex-conselheiro do CNJ Mário Henrique Coulart Maia. A sessão foi aberta para interação com o público e debates sobre o tema, e teve apoio da Comissão de Saúde e Qualidade de Vida da Justiça estadual.



"Estamos ampliando a nossa atenção e trazer o tema do TEA e sua repercussão no âmbito da violência doméstica é mais uma forma de demonstrar essa preocupação com a proteção da mulher e da família", observou a coordenadora da Mulher do TJPE.



A campanha da Semana da Justiça pela Paz em Casa conta com três edições de esforços concentrados por ano. A primeira acontece sempre no mês de março, em virtude do Dia Internacional da Mulher (8 de março); a segunda edição é realizada em agosto, tendo em conta a data de sanção da Lei Maria da Penha (7 desse mês); e a última, em novembro, na semana em que se comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 do mês).



Em Pernambuco, o evento é Comandado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Confira a programação completa do TJPE para a 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa:



Nossa luta é Pela Vida de Todas - Na próxima sexta-feira (8), às 8h, a Coordenadoria Estadual da Mulher do TJPE participa da Celebração pelo Dia Internacional da Mulher, em evento promovido pela Prefeitura Municipal de Jupi, através da Secretaria de Assistência Social e da Coordenadoria Municipal da Mulher do município. A iniciativa terá como slogan: “Nossa luta é Pela Vida de Todas”.



Alepe Mulher - No dia 15 de março, a coordenadora da Mulher do TJPE, desembargadora Daisy Andrade Pereira, ministra a palestra O Poder Judiciário e a Política de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, em evento da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), intitulado Semana Alepe da Mulher. Já no período de 12 a 26 do mesmo mês, a unidade estará na "Campanha sem violência, a Moradia se torna Legal", nas cidades de Iati, Gravatá, Rio Formoso, Orocó, Parnamirim, Serrita, Moreilândia, Exu, Granito., Bodocó, Bonito, Verdejantes e Bom Jardim.



Dialogando sobre a Lei Maria da Penha nos Espaços Públicos

Para esta edição, o TJPE leva o projeto Dialogando sobre a Lei Maria da Penha nos Espaços Públicos, Silêncio Não Protege e Sinal Vermelho Contra a Violência ao Aeroporto Internacional dos Guararapes e para 14 shoppings centers de Pernambuco, durante todos os dias da 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no horário de funcionamento dos malls. O objetivo é conscientizar sobre o combate à violência doméstica, familiar e de gênero contra as mulheres, através de veiculação de vídeos informativos e orientações de como a mulher pode procurar apoio e realizar denúncias.



A expansão do Projeto Dialogando sobre a Lei Maria da Penha é fruto de parceria com a Associação dos Shoppings Centers de Pernambuco (Apesce); com o Aeroporto Internacional do Recife, com o apoio do Grupo Kallas Mídia OOH – CODEMP Marketing e Empreendimentos Ltda e Aena Brasil, gestora do aeroporto; e também com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife e a Conviva Mercados e Feiras - Autarquia Municipal.



Sebrae - Entre os dias 25 e 27 deste mês, a Coordenadoria da Mulher do TJPE levará o projeto Dialogando sobre a Lei Maria da Penha aos espaços públicos para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No local, a equipe ministrará a palestra Violência Doméstica - Prevenção e enfrentamento, com foco em ações de conscientização e prevenção da violência contra as mulheres, tendo como público-alvo as mulheres que participam dos cursos de Mulheres Empreendedoras do Sebrae.



Sem violência, a Moradia se torna Legal - A Coordenadoria Estadual da Mulher do TJPE também realizará a Campanha Sem violência, a moradia se torna legal, junto ao Programa Moradia Legal do TJPE, no período de 12 a 26 deste mês, nas cidades de Iati, Gravatá, Rio Formoso, Orocó, Parnamirim, Serrita, Moreilândia, Exu, Granito, Bodocó, Bonito, Verdejantes e Bom Jardim.



Varas da Mulher de Pernambuco:



1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recife

A 1ª Vara realiza nestas segunda (4) e terça-feira (5), Audiências de Acolhimento para mulheres vítimas de violência e que requerem medidas protetivas de urgência distribuídas para a unidade judiciária. O objetivo é acolher de forma mais célere as demandas dessas mulheres, mantê-las mais orientadas acerca do percurso das ações realizadas durante a vigência das ações no Poder Judiciário, bem como orientá-las quanto a outras demandas que porventura venham a surgir.



Foram convidados o Ministério Público de Pernambuco e a Defensoria Pública, além do Centro de Referência Clarice Lispector e da Brigada Maria da Penha, para que essas instituições possam fornecer informações acerca dos serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra à Mulher de Pernambuco.



Além das Audiências de Acolhimento, a 1ª Vara, juntamente com a 2ª e 3ª, promoverá o Encontro das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Rede de Proteção à Mulher. O evento será realizado no dia 15 de março, das 9h às 12h, na Esmape, e tem como objetivo socializar informações acerca das assistências prestadas à mulher em situação de violência pela Rede de Proteção à Mulher do Recife.



2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recife

A 2ª Vara promove no dia 11 de março, às 14h, roda de diálogo voltada ao tema do Enfrentamento da Violência de Gênero. A iniciativa tem como público-alvo as servidoras terceirizadas do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, e será realizada na Sala de Reunião do Fórum (1º andar - Diretoria).



A unidade judiciária também participa da ação integrada Encontro das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Rede de Proteção à Mulher, no dia 15 de março, na Esmape, juntamente com as outras duas Varas da Mulher da Capital; e vai priorizar a realização de audiências de Instrução e Julgamento nos processos atinentes a Violência Doméstica, agendadas durante a 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa.



3ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recife

A 3ª Vara realiza o Mutirão de atendimentos para atualização de processos que envolvem violência contra as mulheres. A ação acontecerá das 9h às 18h, priorizando a agilização das demandas mais urgentes.



Como atividade integrada, a unidade também fará parte do Encontro das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Rede de Proteção à Mulher, no dia 15 de março. A Vara também priorizará as audiências de Instrução e Julgamento nos processos atinentes a Violência Doméstica, agendadas durante a 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa.





Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Cabo de Santo Agostinho

Além de priorizar as audiências de Instrução e Julgamento nos processos que envolvem a violência doméstica contra as mulheres, agendadas durante a 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a Vara também realizará uma série de palestras, conforme o cronograma abaixo:



Dia e horário: Quinta-feira (7/3), às 20h

Tema: Violência doméstica e dados estatísticos pós pandemia

Local: Centro Universitário UNIFBV - Recife

Público: alunos do curso de Psicologia

Palestrante: Mozart Amorim



Dia e horário: Sábado (9/3), às 8h30

Tema: Violência doméstica e dados estatísticos pós pandemia

Local: UNIFBV - Recife

Público: alunos do curso de Direito

Palestrante: Mozart Amorim



Dia e horário: 13 de março, às 10h

Tema: Violência doméstica e psicologia jurídica

Local: Uninassau - Cabo

Público: alunos dos cursos de Direito e Psicologia

Palestrante: Mozart Amorim.



Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Camaragibe

A Vara de Camaragibe priorizará o julgamento dos processos de Violência Doméstica Contra Mulher que estão com audiências agendadas para o período do evento.



Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Caruaru

A Vara de Caruaru promove, em 13 de março, o evento Maria da Penha Itinerante, das 8h às 11h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centenário de Caruaru. O projeto faz parte de articulação entre a Vara da Mulher de Caruaru, a Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru e o Centro de Referência da Mulher Maria Bonita.



Durante a Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a Vara da Mulher de Caruaru, em conjunto com o Centro de Referência da Mulher Maria Bonita, entrará em contato por telefone com as mulheres que têm Medidas Protetivas de Urgência deferidas entre os meses de fevereiro e março deste ano.



Também serão realizadas pela unidade audiências de acolhimento e palestras sobre a violência doméstica, nesta segunda-feira (4), a partir das 9h, na sede da Vara. O objetivo é orientar as mulheres vítimas de violência sobre as principais questões que envolvem a temática, como, por exemplo, o ciclo da violência, dentre outros. Na ação, também haverá orientação para as mulheres sobre os órgãos e os serviços oferecidos pela Rede de Proteção Municipal de Caruaru às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ação será em conjunto com a Defensoria Pública de Pernambuco.



Além disso, a Vara da Mulher de Caruaru deve priorizar as audiências de Instrução e Julgamento nos processos atinentes a Violência Doméstica, agendadas para serem realizadas na 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa.



Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Jaboatão dos Guararapes

A Vara de Jaboatão dos Guararapes realiza ação de Sensibilização da população no Mercado das Mangueiras, com panfletagem e divulgação de informações, na próxima sexta-feira (8), das 9h às 12h. Entre o público-alvo, estão as mulheres e homens, trabalhadores e consumidores. No local, uma equipe multidisciplinar da unidade fará a divulgação das campanhas de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher.



A Vara também deve priorizar as audiências de Instrução e Julgamento nos processos atinentes a Violência Doméstica, agendadas durante a 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa.



Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Igarassu

Além de priorizar o julgamento dos processos com audiências marcadas durante a 26ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Igarassu promoverá evento de acolhimento a mulheres que têm Medidas Protetivas de Urgência vigentes, no dia 12 de março. A ação acontece no Salão do Júri do Fórum de Igarassu e tem como objetivo alertar essas mulheres sobre os trâmites processuais, especificidades das Medidas Protetivas de Urgência, possíveis encaminhamentos à Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Estado, entre outros, com a participação da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado, do Centro de Referência da Mulher de Igarassu e das Coordenadorias da Mulher de Itapissuma, Itamaracá, Abreu e Lima e Araçoiaba.



O Juízo e a equipe multidisciplinar da Vara da Mulher de Igarassu também farão reuniões com a equipe da Secretaria da Mulher do Estado, para alinhar ações e projetos no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher, tendo como público-alvo as mulheres que possuem processos tramitando na unidade judiciária.



Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Olinda

Na Vara de Olinda, nesta terça-feira (5), o Setor Psicossocial da unidade judiciária promoverá, das 10h às 11h, círculo de conversa com as mulheres que fazem parte da equipe de terceirizados do Fórum de Olinda, com objetivo de gerar reflexões sobre a importância do cuidado consigo mesma e com as outras mulheres, bem como contextualizar os tipos de violência contra a mulher e informar os meios de solicitar ajuda. A iniciativa acontece na Sala de eventos do Fórum de Olinda (1º andar).



Além disso, a Vara também estará realizando audiências de Instrução e Julgamento nos processos relativos à Violência Doméstica, agendadas durante o evento.



Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Petrolina

Durante a programação da 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, a Vara de Petrolina vai priorizar a realização de audiências de Instrução e Julgamento nos processos de violência doméstica.

