Tribunal de Justiça de Pernambuco homenageia jornalista Joezil Barros

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prestou, nesta terça-feira (7), uma homenagem ao jornalista Joezil Barros, que emprestou seu nome à Sala da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Falecido em 2021, Joezil foi presidente do jornal Diário de Pernambuco e trabalhou como chefe da equipe de comunicação do TJPE.

A homenagem foi proposta pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, corregedor-geral da Justiça, e aprovada por unanimidade em sessão ordinária. "Homenagear aqueles que deixaram um legado é uma honra para o Tribunal. Joezil é um ícone no jornalismo pernambucano e sempre foi uma pessoa muito querida. Fiz a indicação e fiquei muito feliz quando o conselho aprovou a homenagem", diz Paes Barreto.

"Joezil deixou um legado para todos nós. Essa homenagem é um reconhecimento ao tempo de sua vida profissional que ele dedicou ao Tribunal de Justiça. Fica o exemplo a todos nós, profissionais da Justiça, e a todos os jovens jornalistas", disse o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, que participou da cerimônia de aposição da aposição da placa em tributo ao ex-funcionário da instituição.





Além da equipe do TJPE, familiares de Joezil marcaram presença na cerimônia. Neide Barros, viúva do jornalista, destacou a importância da homenagem e falou sobre o legado deixado pelo profissional. "Ele representa a grandiosidade do jornalismo. Era uma pessoa humilde, de coração gigante e que ajudou muita gente. Hoje, muitos jornalistas levam Joezil e seus ensinamentos no coração".

O homenageado

Joezil Barros começou sua carreira jornalística em 1956, no extinto Jornal Pequeno. Por décadas, Barros trabalhou no Diário de Pernambuco, onde ficou até 2015 e exerceu os cargos de repórter, diretor comercial, superintendente, diretor executivo e presidente do veículo. Joezil também atuou como presidente da antiga TV Guararapes e de outros veículos vinculados ao grupo Diários Associados.

Formado em Relações Públicas e Direito, Joezil Barros também atuou como Juiz Classista do Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região entre 1985 e 1990. O jornalista também foi responsável pelas assessorias de comunicação da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco e do TJPE. Joezil presidiu, ainda, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife e a Associação da Imprensa de Pernambuco.

Em dezembro de 2021, Joezil Barros faleceu aos 84 anos enquanto tratava um câncer no pulmão.



