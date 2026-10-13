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Internacional Tribunal de paz da Colômbia acusa ex-guerrilheiros de crimes contra indígenas O caso investiga os atos de violência que afetaram mais de 10 mil indígenas em regiões remotas da Colômbia, vítimas recorrentes do conflito

O tribunal de paz da Colômbia acusou nesta terça-feira (13) dez ex-guerrilheiros das Farc de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos contra povos indígenas, informou o órgão judicial em um comunicado.

Três ex-chefes e sete comandantes de escalão intermediário da antiga e poderosa guerrilha enfrentam acusações por atos supostamente cometidos entre 1996 e 2016 na Amazônia e na região do Orinoco, redutos históricos dos rebeldes na Colômbia.

Eles estão envolvidos em "crimes relacionados a extermínio, assassinato, desaparecimento forçado, tortura, perseguição, deslocamento forçado e uso de minas antipessoais contra cinco povos indígenas", diz um comunicado da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), criada a partir do histórico acordo de paz de 2016 que desarmou as Farc.

O tribunal julga os crimes mais graves cometidos pelos diferentes atores do conflito colombiano, com penas alternativas à prisão.

O caso investiga os atos de violência que afetaram mais de 10 mil indígenas em regiões remotas da Colômbia, vítimas recorrentes do conflito.

Entre os crimes mais atrozes, a JEP destaca um massacre ocorrido em 1997, quando guerrilheiros entraram em um território indígena Korebajü, em Caquetá (sul), e assassinaram sete lideranças e membros da comunidade cujos nomes estavam anotados em uma lista em um caderno.

"Foram acusados de colaborar com o inimigo (grupos rivais ou forças de segurança)", aponta o documento.

O órgão destaca a dificuldade das comunidades para acessar serviços básicos de saúde e educação devido ao terror imposto pelo grupo ilegal.

Também aponta o impacto na vida cotidiana provocado pela instalação de minas antipessoais, pelas restrições à circulação e pela destruição de ecossistemas.

Em setembro de 2025, a JEP emitiu suas primeiras sentenças contra a antiga cúpula das Farc por sequestro e contra ex-militares pelo assassinato de quase 7.900 civis.

Os ex-chefes guerrilheiros já começaram a cumprir suas penas participando de escavações em cemitérios em busca de milhares de desaparecidos durante o conflito.

O tribunal de paz adverte que poderá ficar "inoperante", incapaz de emitir e fazer cumprir sentenças, caso seja aprovado o corte milionário de seus recursos, promovido no Congresso pelo governo do presidente de direita Aberlardo de la Espriella.

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