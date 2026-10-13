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Internacional

Tribunal de paz da Colômbia acusa ex-guerrilheiros de crimes contra indígenas

O caso investiga os atos de violência que afetaram mais de 10 mil indígenas em regiões remotas da Colômbia, vítimas recorrentes do conflito

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Um voluntário observa um incêndio florestal queimando no Morro de San Marcos, no município de Villa de Leyva, departamento de Boyacá, Colômbia, em 20 de setembro de 2026 Um voluntário observa um incêndio florestal queimando no Morro de San Marcos, no município de Villa de Leyva, departamento de Boyacá, Colômbia, em 20 de setembro de 2026 - Foto: Luis Lizarazo/AFP

O tribunal de paz da Colômbia acusou nesta terça-feira (13) dez ex-guerrilheiros das Farc de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos contra povos indígenas, informou o órgão judicial em um comunicado.

Três ex-chefes e sete comandantes de escalão intermediário da antiga e poderosa guerrilha enfrentam acusações por atos supostamente cometidos entre 1996 e 2016 na Amazônia e na região do Orinoco, redutos históricos dos rebeldes na Colômbia.

Eles estão envolvidos em "crimes relacionados a extermínio, assassinato, desaparecimento forçado, tortura, perseguição, deslocamento forçado e uso de minas antipessoais contra cinco povos indígenas", diz um comunicado da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), criada a partir do histórico acordo de paz de 2016 que desarmou as Farc.

O tribunal julga os crimes mais graves cometidos pelos diferentes atores do conflito colombiano, com penas alternativas à prisão.

O caso investiga os atos de violência que afetaram mais de 10 mil indígenas em regiões remotas da Colômbia, vítimas recorrentes do conflito.

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Entre os crimes mais atrozes, a JEP destaca um massacre ocorrido em 1997, quando guerrilheiros entraram em um território indígena Korebajü, em Caquetá (sul), e assassinaram sete lideranças e membros da comunidade cujos nomes estavam anotados em uma lista em um caderno.

"Foram acusados de colaborar com o inimigo (grupos rivais ou forças de segurança)", aponta o documento.

O órgão destaca a dificuldade das comunidades para acessar serviços básicos de saúde e educação devido ao terror imposto pelo grupo ilegal.

Também aponta o impacto na vida cotidiana provocado pela instalação de minas antipessoais, pelas restrições à circulação e pela destruição de ecossistemas.

Em setembro de 2025, a JEP emitiu suas primeiras sentenças contra a antiga cúpula das Farc por sequestro e contra ex-militares pelo assassinato de quase 7.900 civis.

Os ex-chefes guerrilheiros já começaram a cumprir suas penas participando de escavações em cemitérios em busca de milhares de desaparecidos durante o conflito.

O tribunal de paz adverte que poderá ficar "inoperante", incapaz de emitir e fazer cumprir sentenças, caso seja aprovado o corte milionário de seus recursos, promovido no Congresso pelo governo do presidente de direita Aberlardo de la Espriella.

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