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mundo Tribunal de paz da Colômbia condena cinco ex-militares pelo assassinato de civis Trata-se de "crimes contra a humanidade e homicídio de pessoa protegida, o que constitui crime de guerra", afirma a sentença da JEP

O tribunal de paz da Colômbia condenou, nesta sexta-feira (13), cinco ex-militares pelo assassinato e desaparecimento de civis que foram apresentados como guerrilheiros mortos em combate, no noroeste da Colômbia.

Esta é a terceira sentença da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), um tribunal que impõe penas alternativas à prisão, sob a condição de que os responsáveis pelo conflito revelem a verdade sobre seus crimes e façam a reparação às vítimas.

Os cinco condenados deverão realizar ações restaurativas, como a busca por pessoas desaparecidas ou a desminagem humanitária, após terem reconhecido o assassinato e o desaparecimento de 35 pessoas, entre 2002 e 2006, na conturbada região de Antioquia.

Trata-se de "crimes contra a humanidade e homicídio de pessoa protegida, o que constitui crime de guerra", afirma a sentença da JEP.





Entre as vítimas, encontram-se camponeses, pessoas em situação de rua e menores de idade, segundo a decisão.

Durante os anos mais sangrentos do conflito, milhares de jovens, em sua maioria pobres e desempregados, foram assassinados de forma sistemática, em meio à ofensiva militar contra organizações ilegais, como as Farc.

Com esses crimes, os militares buscavam inflar os números de êxitos militares, em troca de benefícios como dias de folga ou condecorações.

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