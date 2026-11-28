Petróleo
Tribunal do Mar rejeita solicitação argentina contra exploração petrolífera britânica nas Malvinas
Reivindicação argentina faz parte de sua disputa pela soberania sobre o arquipélago
Tribunal do Mar rejeita solicitação argentina contra exploração petrolífera britânica nas Malvinas - Foto: GREGOR FISCHER / AFP
O pedido da Argentina para bloquear as perfurações petrolíferas britânicas ao norte das Ilhas Malvinas foi rejeitado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM), anunciou neste sábado (28) a corte, que tem sede na cidade alemã de Hamburgo.
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A Argentina havia solicitado ao TIDM que determinasse a paralisação do projeto Sea Lion, no âmbito de sua reivindicação de soberania sobre o arquipélago.
Em uma decisão lida neste sábado pelo presidente do TIDM, o camaronês Maurice Kamga, o tribunal rejeitou os argumentos argentinos, em uma votação na qual 18 juízes rejeitaram as pretensões da Argentina, enquanto três as aprovaram.