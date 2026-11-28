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Argentina Tribunal do Mar rejeita solicitação argentina contra exploração petrolífera britânica nas Malvinas Reivindicação argentina faz parte de sua disputa pela soberania sobre o arquipélago

O pedido da Argentina para bloquear as perfurações petrolíferas britânicas ao norte das Ilhas Malvinas foi rejeitado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM), anunciou neste sábado (28) o órgão jurídico sediado na cidade alemã de Hamburgo.

A Argentina havia solicitado ao TIDM, constituído como um tribunal independente sob os auspícios das Nações Unidas, que determinasse a paralisação do projeto Sea Lion, no contexto de sua reivindicação de soberania sobre o arquipélago.

Em uma decisão lida neste sábado pelo presidente do TIDM, o camaronês Maurice Kamga, o tribunal rejeitou os argumentos argentinos, após uma votação na qual 18 juízes indeferiram as demandas do governo de Javier Milei, enquanto três votaram a favor.

A controvérsia tem origem na decisão britânica de avançar com a exploração de hidrocarbonetos 210 km ao norte das Malvinas, por meio do projeto denominado Sea Lion. A iniciativa é conduzida pela empresa israelense Navitas Petroleum, que detém uma participação de 65%, e pela britânica Rockhopper Exploration, com os 35% restantes.

O governo argentino iniciou, em 28 de setembro, um procedimento arbitral contra o Reino Unido em razão desse projeto petrolífero, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).

Posteriormente, em 13 de outubro, solicitou ao Tribunal de Hamburgo a adoção de medidas provisórias, invocando um artigo da CONVEMAR.

Durante as audiências realizadas nos dias 10 e 11 de novembro, a delegação argentina solicitou, entre outras coisas, que o Reino Unido impeça novas perfurações de exploração e a instalação de infraestrutura de produção vinculada ao Sea Lion.

Satisfação britânica

"Celebramos a decisão do Tribunal Internacional do Direito do Mar de não impor medidas provisórias", afirmaram, em um comunicado conjunto, o ministro britânico das Relações Exteriores, Ed Miliband, e a principal assessora jurídica do governo, Ellie Reeves.

"Agora, instamos a Argentina a respeitar o direito dos habitantes das Ilhas Falkland [Malvinas] de decidirem seu próprio futuro e pedimos que ponha fim à pressão econômica que exerce, de forma mais ampla, contra as Ilhas Malvinas", acrescentaram.

A decisão do tribunal, sediado na Alemanha, constitui "uma vitória clara para o Reino Unido", afirmou à AFP Peter Clegg, professor de Política e Relações Internacionais da University of the West of England, que publicou diversos trabalhos acadêmicos sobre as Malvinas.

O argumento argentino baseava-se no fato de que a exploração unilateral poderia causar danos materiais e ambientais que uma decisão judicial posterior não teria condições de reparar.

A representação argentina sustentava, ainda, que não é possível avançar na apropriação econômica de recursos de um território sob disputa de soberania sem levar em conta os direitos invocados pela outra parte.

Por sua vez, o Reino Unido defendia o desenvolvimento dos recursos naturais das ilhas e a legitimidade das atividades autorizadas pelas suas autoridades.

"Revés para a Argentina"

"Não se trata de uma sentença sobre quem exerce a soberania sobre as Falklands [Malvinas]. Tampouco significa, necessariamente, o fim da contestação jurídica argentina. No entanto, representa um revés importante para o país, uma vez que as vias jurídicas por ele apresentadas fracassaram nesta fase preliminar", observou o professor Peter Clegg.

"A importância mais ampla desta decisão reside no fato de ela reforçar uma distinção já existente no direito internacional: a de que os direitos marítimos derivam da soberania sobre o território terrestre, mas o direito do mar não pode ser facilmente utilizado para resolver a questão de fundo sobre quem detém essa soberania. Essa distinção já surgiu em litígios internacionais anteriores", acrescentou Clegg.

Este caso, decorrente da controvérsia em torno do Sea Lion, abre um novo capítulo na disputa entre a Argentina e o Reino Unido pelas ilhas.

Durante décadas, a questão das Malvinas esteve centrada, principalmente, na soberania territorial, na descolonização e nas reivindicações diplomáticas.

Agora, a exploração de hidrocarbonetos introduz um elemento econômico de enorme relevância: o aproveitamento dos recursos naturais nos espaços marítimos adjacentes.

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