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mundo Tribunal do Vaticano ordena novo julgamento de cardeal acusado de fraude O tribunal destacou que a sentença, proferida em 2023, continuará em vigor enquanto se aguarda a realização do novo julgamento

Um tribunal de apelação do Vaticano ordenou, nesta terça-feira (17), um novo julgamento do cardeal Angelo Becciu, ex-assessor do falecido papa Francisco, condenado por desvio de verbas, alegando "erros processuais" no primeiro processo.

O tribunal destacou que a sentença, proferida em 2023, continuará em vigor enquanto se aguarda a realização do novo julgamento, segundo uma cópia da decisão à qual a AFP teve acesso.

Becciu foi uma das figuras mais poderosas do Vaticano, conselheiro de Francisco e até considerado papável, até que uma obscura operação imobiliária em Londres o levou à Justiça e ao ostracismo clerical.

O cardeal italiano foi condenado em 2023 a cinco anos e meio de prisão por fraude em operações financeiras da Santa Sé e ao pagamento de uma multa de 8.000 euros (pouco mais de 48.000 reais).





No entanto, ele não se encontra atrás das grades e não se espera que cumpra qualquer pena até que todos os recursos tenham sido esgotados.

A queda de Becciu ocorreu em meio a uma série de reformas impulsionadas por Francisco, destinadas a limpar as notoriamente turvas finanças do Vaticano.

Ele é a autoridade de mais alto escalão da Igreja Católica que já compareceu ao Tribunal Penal do Vaticano, a justiça civil desta Cidade-Estado.

O caso concentrase na compra de um edifício de luxo em Londres, que manchou a imagem da Igreja e pôs em destaque o uso imprudente do Óbolo de São Pedro, a grande coleta anual de doações destinadas às ações caritativas do papa.

Também gerou perdas substanciais nas finanças do Vaticano. Na época, Becciu era prefeito da Congregação para as Causas dos Santos.

O papa Francisco o fez renunciar e lhe retirou os privilégios de cardeal em 2020. Antes disso, havia sido o número dois da Secretaria de Estado entre 2011 e 2018.

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