Tribunal dos EUA arquiva processo de Musk contra organização de luta contra o ódio

Um tribunal dos Estados Unidos rechaçou, nesta segunda-feira (25), a ação da rede social X contra uma organização sem fins lucrativos que havia denunciado um aumento da desinformação e do discurso de ódio nessa plataforma desde que ela foi adquirida pelo bilionário Elon Musk.

A rede X, anteriormente conhecida como Twitter, processou o Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH, na sigla em inglês) em julho, o acusando de empreender uma campanha de desprestígio mediante uma compilação seletiva de dados que prejudicou a relação da empresa com anunciantes e provocou perdas de dezenas de milhões de dólares em receitas.

O tribunal da Califórnia disse que era evidente que a ação foi apresentada como retaliação à organização por publicar investigações críticas sobre a rede social e, provavelmente, dissuadir outros de fazer a mesma coisa.

"É impossível ler a denúncia e não concluir que a X Corp. está muito mais preocupada com o discurso da CCDH do que com seus métodos de recopilação de dados", disse a corte em sua decisão de 52 páginas.

"É impossível imaginar que a X Corp. Tivesse a motivação de apresentar uma demanda se o CCDH não tivesse falado", completou.