Redes Sociais Tribunal nos EUA julga acusação contra big techs de terem designs para causar dependência em jovens Meta, TikTok e YouTube respondem a processo movido por mulher de 19 anos

A Meta Platforms (WhatsApp, Facebook e Instagram), TikTok e YouTube respondem a uma ação judicial em um julgamento no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta semana. As plataformas foram acusadas de terem designs projetados para causar dependência e transtornos mentais em jovens.

O processo foi movido por uma mulher de 19 anos que alega o desenvolvimento de uma dependência das plataformas durante a adolescência, o que pode ter contribuído para o surgimento de transtornos psiquiátricos, como a depressão, ao longo dos anos.

O objetivo é responsabilizar as empresas pelo design dos produtos, que segundo a jovem, ajudam no engajamento contínuo e no uso repetido dos conteúdos difíceis de moderar.

Este é um dos primeiros casos que chegam a julgamento e pode abrir precedentes legais sobre a responsabilidade sobre os problemas psicológicos atribuídos ao uso excessivo das plataformas e redes sociais.

O processo, chamado de “bellwhether” (indicador de tendência, em português), poderá definir o tom para casos semelhantes nos Estados Unidos.

Depoimentos

O fundador e CEO da Meta, uma das empresas julgadas, Mark Zuckerberg, deve prestar depoimento durante a audiência. A empresa afirma que os produtos da marca não foram responsáveis pelo desenvolvimento dos transtornos diagnosticados pela jovem, e que fatores externos ou aspectos da vida pessoal devem ser considerados.

A Alphabet, responsável pelo YouTube, garante que a plataforma de vídeos é diferente das redes sociais como Instagram e TikTok e defende que não deveria ser equiparada às duas na ação.

Já o Snapchat, que também foi incluído no processo original, fechou um acordo com a jovem na última quarta-feira (21) e evitou o julgamento. Detalhes do acordo não foram informados.

