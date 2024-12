Tribunal põe no banco dos réus juiz e mais 19 por desvio de dinheiro de heranças

A- A+

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo colocou no banco dos réus o juiz Bruno Fritoli de Almeida e outras 19 pessoas por um esquema de fraudes para desvio de dinheiro de herança de mortos sem sucessores.

Eles vão responder à ação penal por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e uso de documento falso.



A defesa do magistrado alegou no processo que não existem provas suficientes dos delitos a ele imputados.



A decisão que recebeu a denúncia contra os alvos da Operação Follow The Money - ofensiva que foi às ruas no dia 1º de agosto - seguiu o parecer do desembargador Sérgio Ricardo de Souza, relator do caso na Corte capixaba.

O magistrado defendeu que o Tribunal recebesse as acusações contra todos os enquadrados pela Procuradoria Geral de Justiça.

Prejuízo de R$ 17 milhões

O Ministério Público do Espírito Santo estima que o esquema desbaratado na Operação Follow the Money causou um prejuízo de R$ 17 milhões e por isso pediu à Justiça a condenação dos envolvidos ao pagamento de uma indenização de R$ 34 milhões - o dobro do montante. Segundo a investigação, o grupo atuou em onze processos, levantando ao menos R$ 7 milhões indevidamente.



O documento de 241 páginas que determinou o recebimento da denúncia do MP-ES aponta que a denúncia contra Almeida detalha todos os fatos criminosos imputados ao juiz e que há "justa causa" para a ação penal.



"A participação do denunciado na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça, tendo o Ministério Público demonstrado, teoricamente, o seu liame com os crimes de "integrar organização criminosa", uso de documento falso, corrupção passiva e lavagem de dinheiro", diz a decisão.



O desembargador Sérgio Ricardo de Souza apontou que a acusação traz "fartos elementos de prova" sobre a "posição de destaque" do juiz na quadrilha, vez que ele foi responsável por atos judiciais que permitiram o levantamento indevido de valores onze processos, "além de ter sido beneficiado com a aquisição de um imóvel com recursos parcialmente advindos da lavagem e ocultação de ativos realizada pela organização".

Indícios "veementes"

Como mostrou o Estadão, a Procuradoria-Geral de Justiça capixaba viu indícios "veementes" da ligação de Almeida com uma quadrilha após identificar que parte do valor de um alvará de R$ 1,7 milhão, expedido por ordem do magistrado, foi usada para quitar parcela de um rancho de 321 mil metros quadrados em Ecoporanga, município de 25 mil habitantes situado a cerca de 310 quilômetros de Vitória.



A defesa do magistrado alegava que não havia provas suficientes sobre os delitos imputados a Almeida. A avaliação do Tribunal de Justiça é a de que a denúncia da Procuradoria "expõe adequadamente os fatos apontados como criminosos e como teriam ocorrido".



"Os fatos narrados, especialmente no que tange à participação do denunciado na suposta organização criminosa e à prática de atos judiciais para viabilizar o levantamento indevido de valores em processos simulados, estão embasados em vasto conjunto de elementos de prova apresentados pelo Ministério Público", indica o acórdão.



Os outros réus do processo são:

- Maurício Camatta Rangel - juiz



- Ricardo Nunes De Souza - advogado



- José Joelson Martins De Oliveira, advogado



- Vaguiner Coelho Lopes - advogado



- Vicente Santório Filho - advogado



- Veldir José Xavier - soldador



- Mauro Pansini Junior - empresário



- Victor Hugo De Mattos Martins - empresário



- Luam Fernando Giuberti Marques - empresário



- Denison Chaves Metzker - advogado



- Gabriel Martins de Oliveira - advogado



- Wisley Oliveira da Silva - advogado



- João Autimio Leão Martins - produtor rural



- Juarez José Campos - consultor



- Eraldo Arlindo Vera Cruz - advogado



- Claudio Marcio Mothe Cruzeiro - advogado



- Luana Esperandio Nunes De Souza - esposa de Ricardo Nunes



- Hayalla Esperandio - cunhada de Ricardo



- Luiz Antônio Esperandio - empresário e sogro de Ricardo

