MUNDO

Tribunal russo condena opositor de Putin a seis anos de prisão

De acordo com o site de notícias independente russo Mediazona, as acusações derivam de um artigo que Udaltsov publicou na internet

O presidente russo Vladimir PutinO presidente russo Vladimir Putin - Foto: Maxim Shipenkov / POOL / AFP

Um tribunal russo condenou nesta quinta-feira um ativista pró-guerra na Ucrânia, mas crítico do presidente da Rússia, Vladimir Putin, por apoiar o terrorismo e o sentenciou a seis anos de prisão. Sergei Udaltsov, líder do movimento Frente de Esquerda, que se opõe a Putin e é afiliado ao Partido Comunista, foi preso no ano passado.

De acordo com o site de notícias independente russo Mediazona, as acusações derivam de um artigo que Udaltsov publicou na internet em apoio a outro grupo de ativistas russos acusados de formar uma organização terrorista. Esses ativistas foram condenados no início deste mês a penas que variam de 16 a 22 anos de prisão.

 

Udaltsov rejeitou as acusações contra ele como fabricadas. Nesta quinta, ele denunciou a sentença como "vergonhosa" e disse que iria iniciar uma greve de fome, relatou a Mediazona. De acordo com a sentença, o ativista cumprirá sua pena em uma colônia penal de segurança máxima.

