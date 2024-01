Tribunal Superior da Alemanha proíbe financiamento público para partido neonazista

A- A+

O Tribunal Superior da Alemanha retirou de um partido neonazista o direito ao financiamento público e as vantagens fiscais normalmente estendidas às organizações políticas. A decisão poderia servir como um modelo de esforço para outros governos evitarem um ressurgimento da extrema-direita.

Embora o partido Die Heimat, que significa a Pátria, já fosse demasiado pequeno para receber financiamento público, o caso foi observado de perto porque poderia ter implicações no combate à Alternativa para a Alemanha, ou AfD , um partido de extrema-direita muito mais popular.

“A decisão de hoje do Tribunal Constitucional Federal envia um sinal claro: o nosso Estado democrático não financia inimigos da Constituição”, afirmou Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, num comunicado.

O governo tentou proibir o Die Heimat, anteriormente conhecido como Partido Democrático Nacional, ou NPD, mas falhou porque o tribunal concluiu que o partido não tinha apoio suficiente para manter qualquer influência significativa, o que levou o governo a iniciar em 2019 o procedimento que culminou na proibição de financiamento nesta terça-feira.

Nos últimos meses, acadêmicos e políticos argumentaram que a AfD deveria ser banida com base no fato de o partido representar uma ameaça à democracia. Outros, no entanto, alertaram que a abordagem, que levaria anos para superar todos os obstáculos políticos e legais, poderia sair pela culatra, tornando o partido ainda mais popular.

Alguns especialistas afirmaram que a proibição do seu financiamento público, como fez o tribunal com Die Heimat, poderia ser um meio-termo eficaz: prejudicaria a AfD, sem a banir completamente.

O chanceler Olaf Scholz saudou a decisão e disse que consideraria como o precedente poderia ser usado em outros lugares. “É claro que analisaremos de perto o que isso nos diz em outros contextos que possam nos interessar”, disse Scholz a repórteres em Berlim nesta terça-feira.

“Esta é uma confirmação da posição de que não se deve dar muito espaço aos inimigos da liberdade”, disse ele.

Qual é o partido no centro da decisão judicial?

O NPD era um notório partido de extrema-direita com ligações estabelecidas à cena neonazi. Nas décadas de 1960 e 1970, quando a geração nazista original ainda estava viva e votava, conseguiu enviar delegados a sete assembleias estaduais diferentes.

O partido falhou por pouco o envio de representantes ao Parlamento federal em 1969, quando o partido recebeu 4,3% dos votos.



Nas últimas décadas, a popularidade e a importância do partido diminuíram e ele mudou de nome no ano passado. O governo estima que tinha apenas 3.000 membros em 2022. Nas últimas eleições nacionais em 2021, menos de 65.000 pessoas votaram a favor.

Esse número representa muito menos de 0,5 por cento de todos os votos expressos, que é o limite para receber financiamento estatal. Mas o esforço bem sucedido para lhe negar fundos estatais envia, no entanto, uma mensagem, e a decisão, que é válida por seis anos, também significa que os potenciais doadores já não podem dar dinheiro ao partido isento de impostos.

Como é permitida a existência de partidos de extrema-direita na Alemanha?

O Gabinete para a Proteção da Constituição, que pode utilizar ferramentas de inteligência para monitorizar o extremismo, já tinha descoberto que o NPD era extremista de direita na sua essência, o que levou o governo alemão a tentar duas vezes nas últimas décadas bani-lo.

Antes que um partido possa ser ilegalizado, o governo tem de provar que a organização está activa e a trabalhar agressivamente contra a Constituição.

Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal tem a palavra final sobre a proibição de partidos e tal ação é muito rara. Na história da Alemanha moderna, isso só aconteceu duas vezes: com o Partido Socialista do Reich (renomeado Partido Nazista) em 1952 e com o Partido Comunista financiado por Moscou em 1956.

Em duas decisões relativas ao NPD – uma em 2003 e outra em 2017 – o tribunal recusou-se a proibir o partido. Na decisão de 2017, o tribunal concluiu que, embora o partido fosse extremista, não era popular o suficiente para representar qualquer perigo real para a democracia alemã.

A Alemanha utiliza o financiamento público dos partidos para diminuir o poder das doações privadas. Os partidos recebem financiamento do estado com base no seu desempenho nas eleições mais recentes. Para os grandes partidos, isso significa milhões de euros em fundos de campanha fornecidos pelo governo.

“As forças que querem corroer e destruir a nossa democracia não devem receber um único cêntimo de financiamento estatal para isso – nem direta nem indiretamente através de incentivos fiscais”, disse a Sra. Faeser na sua declaração.

Por que aumentam os temores sobre a extrema direita?

A AfD está preparada para obter grandes ganhos este ano, quando três estados do leste forem às urnas, o que levou quase um milhão de pessoas a sair às ruas em vilas e cidades de toda a Alemanha neste fim de semana para mostrar a sua oposição.

O motivo da onda de protestos foram as notícias de uma reunião secreta envolvendo representantes da AfD, membros da ala direita do principal partido conservador, a União Democrata Cristã; neonazistas conhecidos; e empresários. A reunião foi revelada pelo Correctiv, um pequeno site de notícias investigativas financiado coletivamente.

Durante a reunião, que teve lugar num pequeno hotel não muito longe de onde os nazis planejaram a fase final do Holocausto em 1942, os participantes discutiram a deportação em massa de estrangeiros e até de alguns cidadãos alemães de origem estrangeira.

Veja também

POLÍCIA Feto é encontrado em coletor de materiais recicláveis no Cais de Santa Rita, no Recife