Tributação das subvenções governamentais e ajustes nas regras do JCP

A- A+

O Senado Federal aprovou em 20.12.2023, sem modificações, o texto da Medida Provisória (MP) 1.185, de 30.08.2023, que altera o tratamento fiscal das subvenções governamentais e promove ajustes nas regras dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). Com isso, fica aprovado o projeto de conversão em Lei, da MP 1.185/2023, que, dentre outras disposições, modifica o regime de tributação do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre os incentivos fiscais concedidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir de janeiro de 2024.



Foi modificado, também, o regime de tributação dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP), que é um mecanismo utilizado pelas grandes empresas para remunerar seus sócios, pagando menos tributos sobre os lucros. Em resumo, pode-se dizer que a alteração na tributação dos JCP tornou mais restritiva a sua apuração e utilização. Com a referida aprovação, não será mais possível adotar a sistemática de exclusão nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, da receita oriunda dos benefícios fiscais, migrando para um modelo no qual o contribuinte oferece os valores à tributação e, em contrapartida, pode utilizar um crédito fiscal atrelado aos benefícios fiscais de ICMS. Esse crédito fiscal é calculado à alíquota de 25% sobre as receitas de subvenções governamentais (limitado ao valor das despesas de depreciação, amortização ou exaustão incorridos nos projetos).



O contribuinte poderá utilizar o citado crédito, por meio de compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) ou solicitar o seu ressarcimento. No texto aprovado, também foi revogado o Art. 30 da Lei No 12.973, de 13.05.2014, trazendo de volta a discussão sobre os conceitos de subvenção para custeio versus subvenção para investimento. Como consequência, o benefício fiscal ficará restrito às subvenções para investimento, nos quais há uma contrapartida à concessão do incentivo, relacionado à implantação ou expansão de um empreendimento econômico.



As principais mudanças nas subvenções governamentais foram as seguintes: (1) A apuração do crédito de 25% de IRPJ sobre as receitas de subvenção relacionadas a implantação ou expansão do empreendimento está limitado ao valor das despesas de depreciação, amortização ou exaustão do projeto, não incluindo no cálculo do crédito fiscal as alíquotas da CSLL, do PIS e da COFINS; (2) A habilitação do crédito deve ocorrer no prazo de 30 dias, considerando-se deferido o pedido, se não houver manifestação da RFB nesse prazo; (3) O crédito fiscal não compensado será ressarcido no prazo de 24 meses; (4) O crédito presumido de ICMS será tributado, por falta de previsão legal no texto de não tributação.



Dentre as principais mudanças no JCP, destacam-se: (a) Não serão incluídas na apuração da base de cálculo do JCP as alterações positivas no patrimônio líquido, resultantes de atos societários entre partes dependentes, desde que tais transações não envolvam a real entrada efetiva de ativos para a pessoa jurídica; (b) No cálculo da remuneração do JCP, a legislação restringe as contas do patrimônio líquido a serem consideradas, para fins de cálculo de remuneração. Considerando que o texto aprovado deverá ser em breve sancionado pelo Presidente da República, há fundamentos para sustentar a inaplicabilidade do novo regime legal aos benefícios concedidos na forma de crédito presumido de ICMS, bem como a livre destinação dos lucros atualmente mantidos na conta de Reserva de Lucros - Incentivos Fiscais, inclusive para distribuição de lucros como dividendos e sem tributação, o que dependerá das peculiaridades de cada caso a ser analisado.

*Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

Retrospectiva De Kissinger a Prigojin: relembre as mortes que repercutiram no mundo em 2023