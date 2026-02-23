Seg, 23 de Fevereiro

crime

Trindade: mulher trans é morta a facadas no Sertão de Pernambuco; suspeito é preso em flagrante

Caso foi registrado em um imóvel na Vila Saraiva

Vítima, de 34 anos, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar uma mulher trans a golpes de faca em uma residência na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco.

O caso foi registrado em um imóvel na Vila Saraiva, no sábado (21), e confirmado pela Polícia Civil do estado nesta segunda-feira (23).

A vítima, de 34 anos, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais realizaram buscas na área e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à Delegacia de Araripina.

Segundo a Polícia Militar, o homem resistiu à abordagem e tentou fugir. Com ele, foi apreendida uma faca.

Informações iniciais apontam que o suspeito era companheiro da vítima, mas a PCPE não detalhou o vínculo entre os envolvidos e nem o que motivou o crime.

