A- A+

crime Trindade: mulher trans é morta a facadas no Sertão de Pernambuco; suspeito é preso em flagrante Caso foi registrado em um imóvel na Vila Saraiva

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar uma mulher trans a golpes de faca em uma residência na cidade de Trindade, no Sertão de Pernambuco.

O caso foi registrado em um imóvel na Vila Saraiva, no sábado (21), e confirmado pela Polícia Civil do estado nesta segunda-feira (23).

A vítima, de 34 anos, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais realizaram buscas na área e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à Delegacia de Araripina.



Segundo a Polícia Militar, o homem resistiu à abordagem e tentou fugir. Com ele, foi apreendida uma faca.



Informações iniciais apontam que o suspeito era companheiro da vítima, mas a PCPE não detalhou o vínculo entre os envolvidos e nem o que motivou o crime.

Veja também