A- A+

méxico Trinta e um migrantes são sequestrados em ônibus no norte do México De acordo com o motorista do ônibus, cinco veículos com homens armados levaram 31 dos 36 passageiros que viajavam no coletivo

Um total de 31 migrantes foram sequestrados na tarde do último sábado no norte do México, quando viajavam em um ônibus no estado de Tamaulipas, fronteiriço com os Estados Unidos, informou o porta-voz de Segurança regional nesta terça-feira (2).

"Recebemos o relatório do motorista de um ônibus do Grupo Senda, no qual nos apontava que tinha sido interceptado por cinco veículos" com homens armados e seus ocupantes levaram "31 dos 36" passageiros que viajavam no coletivo, disse à Milenio TV Jorge Cuéllar, acrescentando que os sequestrados "são estrangeiros".

O ônibus partiu de Monterrey, no estado vizinho de Nuevo León, e tinha como destino final a cidade fronteiriça de Matamoros, de onde migrantes tentam entrar nos Estados Unidos.

Os cinco passageiros que não foram levados são de nacionalidade mexicana e foram escoltados até Matamoros junto com os motoristas, afirmou o funcionário.

Questionado sobre o assunto por jornalistas, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que a busca pelos migrantes começou no sábado. "Já está sendo feita a investigação", indicou.

Segundo Cuéllar, "já há progressos". "Não podemos fornecer informações parciais porque isso poderia prejudicar a investigação", acrescentou.

A fronteira entre os Estados Unidos e o México foi a "rota migratória terrestre mais perigosa do mundo" em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos, de acordo com um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) publicado em setembro.

Na quarta-feira passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita à Cidade do México para se reunir com o presidente mexicano sobre a questão migratória.

López Obrador escreveu na rede social X após a reunião que "importantes acordos foram alcançados", enfatizando que "agora mais do que nunca é indispensável a política de boa vizinhança", sem fornecer mais detalhes.

Veja também

Guerra Irã envia navio de guerra ao Mar Vermelho e acende novo alerta sobre riscos à navegação na área