A- A+

ACIDENTE Explosão de posto de gasolina em Roma deixa 30 feridos Estava previsto a chegada de 60 crianças para o acampamento de verão em centro esportivo próximo ao local; o diretor do espaço afirmou que por pouco se evitou uma "catástrofe"

Cerca de trinta pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (4), a maioria levemente, após uma explosão em um posto de gasolina em Roma, informou à imprensa o prefeito, Roberto Gualtieri.

A explosão, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, fez tremer as janelas de diversos edifícios na capital italiana.

"Foi muito forte, senti como se minha pele estivesse queimando", declarou à AFP Michele Seco, um jovem de 23 anos que trabalha em um centro esportivo próximo, de onde foram evacuadas cerca de 15 crianças.

Fabio Balzani, diretor do centro, disse que houve um primeiro incêndio no posto de gasolina por volta das 07h30 (2h30 em Brasília), e que por pouco se evitou uma "catástrofe".

"Se tivesse ocorrido às 08h30 ou mais tarde, teria sido um massacre, uma catástrofe", disse ele à AFP.



Isso porque para esse horário era esperada a chegada de cerca de 60 crianças, para um acampamento de verão, e 12 pessoas adicionais haviam reservado horários na piscina.

O incidente teria sido causado por um vazamento de gás no momento em que um caminhão-tanque enchia os reservatórios do posto de gasolina.

Esse vazamento teria provocado um incêndio - que obrigou a intervenção rápida da polícia e dos bombeiros - e o incêndio, por sua vez, uma explosão.

A detonação foi ouvida por toda a cidade, e na internet circulam diversos vídeos nos quais é possível ver uma coluna de fumaça negra no local do incidente, no leste da capital.

Segundo o prefeito, entre os feridos estão nove membros das forças de segurança.

A polícia isolou a área próxima à explosão, no bairro de Prenestino-Centocelle, para permitir que os bombeiros trabalhassem. Dois edifícios próximos, além do centro esportivo, também foram evacuados.

Veja também