Qui, 01 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ORIENTE MÉDIO

Trinta pessoas são detidas em Teerã por 'alterar a ordem pública'

Segundo a Tasnim, os indivíduos haviam "tentado provocar insegurança"

Reportar Erro
Lojistas e comerciantes protestam nas ruas de Teerã contra a situação econômica e a moeda iraniana desvalorizada, em 29 de dezembro de 2025.Lojistas e comerciantes protestam nas ruas de Teerã contra a situação econômica e a moeda iraniana desvalorizada, em 29 de dezembro de 2025. - Foto: HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP

Trinta pessoas acusadas de "alterar a ordem pública" foram detidas em Teerã, afirmou nesta quinta-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, no quinto dia de manifestações no Irã contra o alto custo de vida, algumas das quais desembocaram em enfrentamentos com mortes.

"Após uma ação coordenada dos serviços de segurança e inteligência, 30 pessoas que perturbavam a ordem pública no distrito de Malard, no oeste de Teerã, foram identificadas e detidas", indicou a Tasnim, assegurando que esses indivíduos haviam "tentado provocar insegurança".

Leia também

• Protestos contra o alto custo de vida deixam três mortos no Irã

• Irã executou pelo menos 1.500 pessoas em 2025, segundo ONG

• Manifestantes e forças de segurança entram em confronto no Irã

Reportar Erro

Veja também

Newsletter