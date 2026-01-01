ORIENTE MÉDIO
Trinta pessoas são detidas em Teerã por 'alterar a ordem pública'
Segundo a Tasnim, os indivíduos haviam "tentado provocar insegurança"
Lojistas e comerciantes protestam nas ruas de Teerã contra a situação econômica e a moeda iraniana desvalorizada, em 29 de dezembro de 2025. - Foto: HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP
Trinta pessoas acusadas de "alterar a ordem pública" foram detidas em Teerã, afirmou nesta quinta-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, no quinto dia de manifestações no Irã contra o alto custo de vida, algumas das quais desembocaram em enfrentamentos com mortes.
"Após uma ação coordenada dos serviços de segurança e inteligência, 30 pessoas que perturbavam a ordem pública no distrito de Malard, no oeste de Teerã, foram identificadas e detidas", indicou a Tasnim, assegurando que esses indivíduos haviam "tentado provocar insegurança".