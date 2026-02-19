Camburão da Alegria: Trio de brega e atrações pernambucanas animam o domingo (22)
Em Olinda, o clima de festa continua para quem ainda deseja aproveitar a energia do Carnaval de Pernambuco
Neste domingo (22), o Camburão da Alegria 2026 surge, a partir das 10h, como uma alternativa perfeita para curar a ressaca da folia.
A concentração será na Praça 12 de Março e a programação conta com sete trios elétricos, um deles dedicado exclusivamente ao brega, e com grandes atrações pernambucanas que tomam conta das ruas de Olinda.
Atrações que representam a força e a irreverência do brega pernambucano estão confirmadas, como Amigas do Brega, André Vianna e Jefferson Rouche. O repertório promete muita sofrência e romantismo com aquele balanço contagiante que não deixa ninguém parado.
Tradicionalmente presente no calendário pós-Carnaval, o Camburão da Alegria reúne amigos, famílias e amantes das canções populares em um clima de alegria, descontração e identidade cultural, celebrando a pluralidade musical de Pernambuco.
Serviço: Camburão da Alegria 20206
- Local: Praça 12 de Março – Olinda
- Data: Domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 10h
- Evento: Totalmente gratuito