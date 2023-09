Trio depreda Hospital de Retaguarda em Neurologia, no Recife, e furta monitores, lâmpadas e cobre

A- A+

O Hospital de Retaguarda em Neurologia, localizado no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, foi alvo de criminosos, na noite dessa quarta-feira (13).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, três homens depredaram o local e furtaram nove monitores, três cabos de monitor, três barras de inox, além de pedaços de cobre e três lâmpadas.

Foi realizado um patrulhamento motorizado na localidade e PMs do Regimento de Cavalaria conseguiram localizar os suspeitos, que foram presos em flagrante.



O trio foi autuado por depredação do patrimônio público e furto e encaminhado, junto com todo o material apreendido para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

