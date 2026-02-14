Sáb, 14 de Fevereiro

Polícia

Trio é detido com pistola, carregadores e faca durante revista na Ponte Buarque de Macedo

Arma e faca estavam escondidas na bolsa de uma das mulheres que foram detidas

Prisões ocorrerão durante ação da Operação Carnaval 2026Prisões ocorrerão durante ação da Operação Carnaval 2026 - Foto: Divulgação/SDS

Durante revistas no controle de acesso da Ponte Buarque de Macedo, no Centro do Recife, uma ação da Operação Carnaval 2026, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) resultou na prisão de três pessoas, um homem e duas mulheres neste sábado (14).

Com o grupo, foram encontrados uma pistola 9 mm, 19 munições do mesmo calibre, dois carregadores e uma faca de serra. A arma e a faca estavam escondidas na bolsa de uma das mulheres.

"A busca pessoal foi realizada por duas policiais femininas do BPTur, garantindo o cumprimento dos protocolos de segurança durante a revista", pontuou o subcomandante do BPTur, major Geroge Anderson, que está no comando da Operação Carnaval no Recife Antigo. Após consulta ao sistema Polícia Ágil da SDS, foi constatado que o homem detido possui histórico criminal de homicídio, tráfico de drogas e roubo.

Os três suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de plantão para adoção das medidas cabíveis. 

Mais prisão

Uma patrulha do Batalhão de Operações Especiais (Bope) deteve um homem na Ponte Duarte Coelho, área central do Recife, na tarde deste sábado (14), por portar um simulacro de arma de fogo e intimidar pessoas que circulavam pelo local.

Segundo informações, o suspeito utilizava uma réplica de arma de fogo para ameaçar pedestres, além de praticar importunação. 

Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido à Central de Plantões da Capital, onde foi apresentado à autoridade policial competente para adoção das medidas legais cabíveis. Na delegacia, foi constatado que o homem já possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e roubo.
 

