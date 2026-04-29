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Região Metropolitana do Recife Trio é preso após receptação e adulteração de veículo do governo de Pernambuco na BR-232 Equipes policiais localizaram o veículo roubado no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife

Três pessoas foram presas após receptação e adulteração de um veículo da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap). A prisão aconteceu nessa terça-feira (28), horas após o roubo do carro, na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

"As diligências tiveram início após a comunicação do roubo de um veículo, ocorrido nas primeiras horas do dia, quando a vítima foi abordada mediante grave ameaça por um indivíduo armado, que subtraiu o automóvel e fugiu", informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

A partir das informações colhidas e da integração entre as forças de segurança, as equipes localizaram o veículo roubado no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. O carro estava com dois homens suspeitos do crime, e apresentava sinais de adulteração, incluindo alteração da placa.

Além da dupla, os policiais se deslocaram até o bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, onde prenderam uma mulher que estava com um revólver calibre .38 e 16 munições. "Há indícios de que a arma tenha sido utilizada no roubo do veículo", afirmou a PCPE.

A corporação informou que o automóvel roubado pertencente a uma empresa de locação, foi recuperado e restituído. Já os dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos por receptação, clonagem e adulteração de veículo automotor, enquanto a mulher, de 22 anos, foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Casa Amarela, onde foram adotadas as medidas cabíveis, e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Pernambuco segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

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