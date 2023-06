A- A+

Recife Trio é preso suspeito de roubar carro e celulares no Recife; veículo e objetos são recuperados Prisão ocorreu no bairro do Fundão, na Zona Norte da capital, após abordagem realizada por agentes do 13º BPM

Três homens suspeitos de roubar um carro e dois celulares, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, foram presos nessa segunda-feira (26).



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a prisão ocorreu no bairro do Fundão, na Zona Norte da capital, após abordagem realizada por agentes do 13º BPM.

Com o trio, cujos nomes e idades não foram divulgados, os policiais encontraram o veículo modelo Volkswagen T-Cross e os dois aparelhos celulares, que tinham sido roubados, além de um simulacro de pistola e uma quantidade de maconha.



A PMPE informou que os suspeitos, que possuem passagem pelo sistema prisional, foram encaminhados, junto com os objetos recuperados, para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

