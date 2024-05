A- A+

Recife Trio armado é preso suspeito de roubar e manter família refém em residência na Zona Norte do Recife Com os suspeitos foram encontrados R$ 1.950 em espécie, três relógios, dois anéis e dois braceletes, além de três celulares

Três homens foram presos em flagrante após invadirem a residência de um casal de comerciantes e manter as vítimas reféns, no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na manhã dessa segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) realizavam a operação Fecha Batalhão, sem relação com a ocorrência, quando foram acionados por populares que estranharam a movimentação no local.

Os moradores da localidade informaram que um cidadão havia sido rendido no próprio carro e levado pelos suspeitos para dentro da residência onde morava.

"O trio passou cerca de uma hora com a vítima e, ao perceber a chegada da polícia, tentou empreender fuga pulando muros da vizinhança, mas foi capturado", informou a PM.

A corporação informou que os homens, sendo um de 19 anos e dois de 21, se recusaram a informar onde estava a arma usada no crime, mas, após buscas, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm com 13 munições.

Com eles, que tinham passagem no sistema prisional, foram encontrados R$ 1.950 em espécie, três relógios, dois anéis e dois braceletes, além de três celulares, estando um deles com queixa de roubo.

Os suspeitos também teriam obrigado uma das vítimas a transferir R$ 7 mil por PIX. O valor ainda não foi recuperado. Um quarto homem também teria participado da ação e fugido.

O trio foi autuado pelo crime de roubo com restrição da liberdade da vítima e encaminhado para a Central de Plantões da Capital, ficando à disposição da Justiça.

