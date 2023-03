A- A+

Região Metropolitana do Recife Trio é preso suspeito de sequestrar e extorquir mulher grávida e filha de 4 anos no bairro do Janga Os criminosos levaram as vítimas para um cativeiro no bairro de Peixinhos, em Olinda

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de sequestrar e extorquir uma mulher grávida e sua filha de 4 anos, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na última quinta-feira, 9 de março, e a prisão ocorreu no dia seguinte. O caso foi detalhado na manhã desta segunda-feira (13), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo o delegado e gestor do Grupo de Operações Especiais (GOE), Ivaldo Pereira, a mulher e a criança saiam da residência em que moram, no Janga, em um carro de luxo, quando foram abordadas por dois homens. Um dele estava armado.

"Um deles assumiu a direção, e o outro ficou no banco traseiro com as vítimas. Ele começou a realizar transações por meio dos aplicativos bancários", informou o delegado.



Os criminosos levaram as vítimas para um cativeiro no bairro de Peixinhos, em Olinda, enquanto familiares eram extorquidos. Com a ação, a dupla conseguiu aproximadamente R$ 17 mil e liberou mulher e criança por volta das 16h.

"Nós tivemos conhecimento do sequestro por volta das 13h, e passamos a realizar diligências. Na manhã do dia seguinte, conseguimos identificar o primeiro indivíduo. Verificamos que ele tinha marcado um encontro com o segundo indivíduo em um supermercado em Olinda", disse Ivaldo Pereira.





Os agentes criaram um cerco e conseguiram prender os dois homens e a mulher de um deles, que também estava no local. De acordo com o delegado, um dos suspeitos tinha conhecimento da área do crime e fez o papel de piloto. O segundo ficou responsável por realizar as transações bancárias, enquanto a mulher recebia o Pix com os valores obtidos com o crime.



Com um dos criminosos, os policias encontraram uma arma e R$ 2.700 em espécie. "Conseguimos bloquear, nas contas dos suspeitos, praticamente o dinheiro todo. A vítima não teve prejuízo", afirmou o delegado.

A polícia resgatou o dinheiro extorquido pelos criminosos. Foto: Divulgação/PCPE

Os dois homens possuem antecedentes por roubo e homicídio. O trio foi autuado por extorsão mediante sequestro qualificada, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Eles foram encaminhados para a delegacia e passaram por audiência de custódia. A dupla teve a prisão preventiva decretada, já a mulher foi liberada.

