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Região Metropolitana do Recife Trio em carro roubado é preso em Camaragibe após tentativa de fuga; arma e munições são apreendidas Prisão aconteceu nesse domingo (19), após abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Uma tentativa de fuga resultou em colisão e na prisão de três homens que estavam em um carro roubado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nesse domingo (19), após abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, uma equipe realizava fiscalização quando recebeu a informação de que um carro clonado estava trafegando na Região Metropolitana do Recife.

"Ao avistar o veículo suspeito, a equipe deu ordem de parada ao motorista, mas ele desobedeceu e fugiu em direção à área urbana de Camaragibe", relatou a PRF.

Após acompanhamento, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu nas estacas do estacionamento de uma agência bancária.

No veículo, foram encontrados um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições intactas. Em consulta, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado no último dia 4 de março, no Recife.

Os três ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados junto com o veículo e a arma para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

"Eles também são suspeitos de roubar um veículo utilitário minutos antes no bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital. A carteira de habilitação da vítima foi encontrada dentro do carro em que eles estavam", ressaltou a PRF.

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