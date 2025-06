A- A+

Região Metropolitana do Recife Trio especializado em roubo a lojas de departamento é preso durante operação no Recife e em Olinda Criminosos praticavam o crime em grandes redes como Lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e Nagem

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de integrar um grupo criminoso apontado como responsável por uma série de assaltos a lojas de departamento no Recife, Região Metropolitana e Zona da Mata de Pernambuco.

Os mandados de prisão foram cumpridos na Capital e em Olinda durante a operação "Queda de Sinal", deflagrada na manhã desta quinta-feira (11), com a execução de 15 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a partir de informações do delegado João Paulo, os criminosos praticavam o crime em grandes redes como Lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e Nagem.

As investigações foram iniciadas em março de 2025, por meio da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos, com o objetivo de desarticular a associação criminosa voltada à prática dos crimes de roubo, porte de arma de fogo e adulteração de sinal identificador veicular.

A PCPE informou que o grupo atuava de forma organizada e especializada, utilizando veículos roubados, adulterados e clonados pelos próprios integrantes para praticar os assaltos, que eram realizados de forma violenta, com uso de armas de fogo, caracterizando roubo majorado.

"Diversas vítimas procuraram as autoridades para relatar as abordagens agressivas sofridas durante os crimes. As ações do grupo foram registradas por câmeras de segurança e confirmadas por imagens já em posse da investigação", destacou a corporação, informando que as investigações seguem para identificar outros envolvidos.

