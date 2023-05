A- A+

Após a conclusão do serviço de concretagem, a obra de triplicação de trecho da BR-232, no Recife e áreas vizinhas, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) anunciou a última fase da obra. O trecho foi liberado ao tráfego no final de abril, quando os dois sentidos da via foram liberados.

Segundo o órgão, serão feitos os serviços de drenagem, paisagismo, passarelas, ciclovias, sinalização e retorno na altura do Jardim Botânico do Recife.

A previsão do DER-PE é que os serviços sejam concluídos até o mês de agosto.

A triplicação da BR-232 contempla um trecho de 6,8 quilômetros de extensão, que começa na entrada da BR-101 (km 4,70) até a entrada da BR-408 (km 11,50). Todos os dias, a via recebe 67 mil veículos.

Ao todo, são beneficiados mais de quatro milhões de usuários. "O alargamento garantirá o acréscimo de 33% na sessão viária, o que, atrelado aos aspectos urbanísticos do projeto, significa uma redução de tempo de uma hora para 25 minnutos nos horários de pico", explica o presidente do DER-PE, Rivaldo Filho.

